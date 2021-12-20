20 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Фейковая чиновница правительства ЯНАО собирала деньги с населения

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенница в соцсетях представилась главой департамента КМНС Фото:

ЦУР ЯНАО рекомендовал чиновникам завести реальные аккаунты в соцсетях после того, как жулики попытались создать фейковый аккаунт главы департамента КМНС и собирать деньги от ее имени. Об этом центр управления сообщает в своем telegram-канале.

«В социальной сети „ВКонтакте“ пользователь по имени Ирина Пинаева установила на своей странице фото директора окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Инны Сотруевой. Разумеется, не просто так, а с умыслом заработать», — сообщает пресс-служба центра.

Страница Ирины Пинаевой была наполнена публикациями о мерах социальной поддержки в регионе. А пользователям женщина рассылала сообщения с просьбой вернуть средства, которые якобы по ошибке им были переведены.

В ЦУРе отметили, что Инна Сотруева к данной рассылки отношения не имела, но фейковую страницу было трудно заблокировать, так как у самой руководительницы департамента нет собственного аккаунта в соцсетях. «Чтобы таких недоразумений больше не случалось, рекомендуем всем руководителям создавать собственные страницы в соцсетях. Так вы не оставите мошенникам шансов воспользоваться вашим добрым именем! Ну, и для коммуникации с жителями будет полезно», — добавили в центре.

Обновлено в 14:02

«Данный факт зарегистрирован в УМВД России по ЯНАО. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали агентству в силовом ведомстве.

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ЦУР ЯНАО рекомендовал чиновникам завести реальные аккаунты в соцсетях после того, как жулики попытались создать фейковый аккаунт главы департамента КМНС и собирать деньги от ее имени. Об этом центр управления сообщает в своем telegram-канале. «В социальной сети „ВКонтакте“ пользователь по имени Ирина Пинаева установила на своей странице фото директора окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Инны Сотруевой. Разумеется, не просто так, а с умыслом заработать», — сообщает пресс-служба центра. Страница Ирины Пинаевой была наполнена публикациями о мерах социальной поддержки в регионе. А пользователям женщина рассылала сообщения с просьбой вернуть средства, которые якобы по ошибке им были переведены. В ЦУРе отметили, что Инна Сотруева к данной рассылки отношения не имела, но фейковую страницу было трудно заблокировать, так как у самой руководительницы департамента нет собственного аккаунта в соцсетях. «Чтобы таких недоразумений больше не случалось, рекомендуем всем руководителям создавать собственные страницы в соцсетях. Так вы не оставите мошенникам шансов воспользоваться вашим добрым именем! Ну, и для коммуникации с жителями будет полезно», — добавили в центре. Обновлено в 14:02 «Данный факт зарегистрирован в УМВД России по ЯНАО. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали агентству в силовом ведомстве.
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