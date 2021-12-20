На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени эвакуированы ученики средней школы №65. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«В 65 школе эвакуация», — коротко сообщил анонимный автор публикации. К посту он приложил подтверждающее фото.

В комментариях к записи пользователи подтвердили факт эвакуации. «Дочь звонила радостная, что с „окружающего мира“ отпустили», — сообщил Дмитрий Байбаков. «Полиция и пожарка стояли, сказали, что не учебная эвакуация», — заявила Мария Ваккер.

По сообщениям очевидцев, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Комментарий от правоохранительных структур ожидается.

Очевидцы выкладывают фотографии эвакуации тюменской школы в соцсетях София Колосянко, соцсеть «ВКонтакте»