В Тюмени эвакуированы ученики средней школы №65. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».
«В 65 школе эвакуация», — коротко сообщил анонимный автор публикации. К посту он приложил подтверждающее фото.
В комментариях к записи пользователи подтвердили факт эвакуации. «Дочь звонила радостная, что с „окружающего мира“ отпустили», — сообщил Дмитрий Байбаков. «Полиция и пожарка стояли, сказали, что не учебная эвакуация», — заявила Мария Ваккер.
По сообщениям очевидцев, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Комментарий от правоохранительных структур ожидается.
Очевидцы выкладывают фотографии эвакуации тюменской школы в соцсетях
В Тюмени эвакуированы ученики средней школы №65. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «В 65 школе эвакуация», — коротко сообщил анонимный автор публикации. К посту он приложил подтверждающее фото. В комментариях к записи пользователи подтвердили факт эвакуации. «Дочь звонила радостная, что с „окружающего мира“ отпустили», — сообщил Дмитрий Байбаков. «Полиция и пожарка стояли, сказали, что не учебная эвакуация», — заявила Мария Ваккер. По сообщениям очевидцев, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Комментарий от правоохранительных структур ожидается.