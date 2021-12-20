20 декабря 2021
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17 декабря 2021

В Тюмени экстренно эвакуировали учеников одной из школ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии Фото:

В Тюмени эвакуированы ученики средней школы №65. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«В 65 школе эвакуация», — коротко сообщил анонимный автор публикации. К посту он приложил подтверждающее фото.

В комментариях к записи пользователи подтвердили факт эвакуации. «Дочь звонила радостная, что с „окружающего мира“ отпустили», — сообщил Дмитрий Байбаков. «Полиция и пожарка стояли, сказали, что не учебная эвакуация», — заявила Мария Ваккер.

По сообщениям очевидцев, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Комментарий от правоохранительных структур ожидается.

Очевидцы выкладывают фотографии эвакуации тюменской школы в соцсетях

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В Тюмени эвакуированы ученики средней школы №65. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «В 65 школе эвакуация», — коротко сообщил анонимный автор публикации. К посту он приложил подтверждающее фото. В комментариях к записи пользователи подтвердили факт эвакуации. «Дочь звонила радостная, что с „окружающего мира“ отпустили», — сообщил Дмитрий Байбаков. «Полиция и пожарка стояли, сказали, что не учебная эвакуация», — заявила Мария Ваккер. По сообщениям очевидцев, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Комментарий от правоохранительных структур ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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