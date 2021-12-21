Инфекционист назвал последствие COVID, не поддающееся лечению

21 декабря 2021 в 14:58 Размер текста - 17 +

У перенесших коронавирус, паросмия может пройти только со временем Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У людей, переболевших коронавирусом, может развиться паросмия (расстройство обоняния), излечение которой не получается ускорить за счет медикаментозного лечения. Об этом URA.RU рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев. «Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи, то есть, они не ощущают приятные запахи, только гнилостные. Что бы они ни нюхали, даже любимые цветы, ощущают гнилостный запах. Все, что пробовали из медикаментозного лечения, различные капли, ничего не работает», — сказал Илья Акинфиев. По словам врача, паросмия проходит лишь со временем. «Только со временем это проходит. Ускорить ее для выздоровления не получается. У всех абсолютно по-разному проходит. У большинства в два месяца укладывается. Есть ряд пациентов, у которых уже полгода и никакой положительной динамики нет, и посоветовать им нечего», — отметил специалист. Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с URA.RU предположил, что еще не все последствия перенесенного коронавируса стали открыты для изучения. «При ковиде поражается стенка сосудов, а они у нас во всех органах, тканях, соответственно поражаются все органы и ткани. Одни больше, другие меньше в зависимости от того, какой это организм: здоровый, больной. Поэтому мы видим много различных симптомов о стороны всех внутренних органов и кожи», — уточнил собеседник агентства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У людей, переболевших коронавирусом, может развиться паросмия (расстройство обоняния), излечение которой не получается ускорить за счет медикаментозного лечения. Об этом URA.RU рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев. «Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи, то есть, они не ощущают приятные запахи, только гнилостные. Что бы они ни нюхали, даже любимые цветы, ощущают гнилостный запах. Все, что пробовали из медикаментозного лечения, различные капли, ничего не работает», — сказал Илья Акинфиев. По словам врача, паросмия проходит лишь со временем. «Только со временем это проходит. Ускорить ее для выздоровления не получается. У всех абсолютно по-разному проходит. У большинства в два месяца укладывается. Есть ряд пациентов, у которых уже полгода и никакой положительной динамики нет, и посоветовать им нечего», — отметил специалист. Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с URA.RU предположил, что еще не все последствия перенесенного коронавируса стали открыты для изучения. «При ковиде поражается стенка сосудов, а они у нас во всех органах, тканях, соответственно поражаются все органы и ткани. Одни больше, другие меньше в зависимости от того, какой это организм: здоровый, больной. Поэтому мы видим много различных симптомов о стороны всех внутренних органов и кожи», — уточнил собеседник агентства.