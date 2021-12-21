В Кремле объяснили требование к Украине не вступать в НАТО

Россия предложила НАТО не включать Украину в альянс Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложения России о том, чтобы НАТО не сотрудничал Украиной. По его словам, с большинством государств бывшего СССР у России союзнические обязательства.

«Одно дело участие в партнерских программах, другое — интеграция в политическую военную инфраструктуру альянса. Это разные дела. С большинством стран на территории бывшего СССР нас связывают союзнические обязательства. В рамках этого все это проговаривалось и обсуждение продолжается», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, нужно говорить о каждой программе конкретно, основное обсуждение еще предстоит. Так Песков ответил на вопрос, считает ли Россия допустимым участие в подобных программах. «Это зависит от конкретных программ и глубины участия, от характера участия», — сказал он.

Ранее МИД РФ предложил НАТО соглашение о мерах обеспечения безопасности. Среди требований Россия выдвинула предложение не включать Украину в НАТО. Также Москва хотела бы, чтобы альянс исключил расширение на восток. В Евросоюзе сообщили, что планируют обсуждать безопасность в соответствии с действующими соглашениями.