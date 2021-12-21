В Кремле объяснили требование к Украине не вступать в НАТО

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Фото. Пермь., флаг украины
Россия предложила НАТО не включать Украину в альянс Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложения России о том, чтобы НАТО не сотрудничал Украиной. По его словам, с большинством государств бывшего СССР у России союзнические обязательства.

«Одно дело участие в партнерских программах, другое — интеграция в политическую военную инфраструктуру альянса. Это разные дела. С большинством стран на территории бывшего СССР нас связывают союзнические обязательства. В рамках этого все это проговаривалось и обсуждение продолжается», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, нужно говорить о каждой программе конкретно, основное обсуждение еще предстоит. Так Песков ответил на вопрос, считает ли Россия допустимым участие в подобных программах. «Это зависит от конкретных программ и глубины участия, от характера участия», — сказал он.

Ранее МИД РФ предложил НАТО соглашение о мерах обеспечения безопасности. Среди требований Россия выдвинула предложение не включать Украину в НАТО. Также Москва хотела бы, чтобы альянс исключил расширение на восток. В Евросоюзе сообщили, что планируют обсуждать безопасность в соответствии с действующими соглашениями.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложения России о том, чтобы НАТО не сотрудничал Украиной. По его словам, с большинством государств бывшего СССР у России союзнические обязательства. «Одно дело участие в партнерских программах, другое — интеграция в политическую военную инфраструктуру альянса. Это разные дела. С большинством стран на территории бывшего СССР нас связывают союзнические обязательства. В рамках этого все это проговаривалось и обсуждение продолжается», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. По его словам, нужно говорить о каждой программе конкретно, основное обсуждение еще предстоит. Так Песков ответил на вопрос, считает ли Россия допустимым участие в подобных программах. «Это зависит от конкретных программ и глубины участия, от характера участия», — сказал он. Ранее МИД РФ предложил НАТО соглашение о мерах обеспечения безопасности. Среди требований Россия выдвинула предложение не включать Украину в НАТО. Также Москва хотела бы, чтобы альянс исключил расширение на восток. В Евросоюзе сообщили, что планируют обсуждать безопасность в соответствии с действующими соглашениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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