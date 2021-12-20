На трассе М-5 в Челябинской области образовалась пробка

Затор растянулся на десять километров (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На федеральней трассе М-5 под Миассом (Челябинская область) образовалась пробка из-за столкновения грузовых фур. Об этом URA.RU сообщили 21 декабря в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

«Под Миассом наблюдается затрудненное движение в сторону Челябинска. Снег и неблагоприятные метеоусловия здесь не виноваты. Пробку спровоцировала авария с участием фуры, въехавшей в другой грузовик, который начал притормаживать во время движения», — рассказали URA.RU в госавтоинспекции.

Как отметили в ведомстве, в аварии никто не пострадал и жертв нет. Чтобы разгрузить движение на трассе, сотрудники ГИБДД организовали на месте ДТП реверсивное движение. Водители жалуются в соцсетях, что пробка растянулась на десять километров.