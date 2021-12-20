20 декабря 2021

На трассе М-5 в Челябинской области образовалась пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Затор растянулся на десять километров (фото из архива) Фото:

На федеральней трассе М-5 под Миассом (Челябинская область) образовалась пробка из-за столкновения грузовых фур. Об этом URA.RU сообщили 21 декабря в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

«Под Миассом наблюдается затрудненное движение в сторону Челябинска. Снег и неблагоприятные метеоусловия здесь не виноваты. Пробку спровоцировала авария с участием фуры, въехавшей в другой грузовик, который начал притормаживать во время движения», — рассказали URA.RU в госавтоинспекции.

Как отметили в ведомстве, в аварии никто не пострадал и жертв нет. Чтобы разгрузить движение на трассе, сотрудники ГИБДД организовали на месте ДТП реверсивное движение. Водители жалуются в соцсетях, что пробка растянулась на десять километров.

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На федеральней трассе М-5 под Миассом (Челябинская область) образовалась пробка из-за столкновения грузовых фур. Об этом URA.RU сообщили 21 декабря в пресс-службе управления ГИБДД по региону. «Под Миассом наблюдается затрудненное движение в сторону Челябинска. Снег и неблагоприятные метеоусловия здесь не виноваты. Пробку спровоцировала авария с участием фуры, въехавшей в другой грузовик, который начал притормаживать во время движения», — рассказали URA.RU в госавтоинспекции. Как отметили в ведомстве, в аварии никто не пострадал и жертв нет. Чтобы разгрузить движение на трассе, сотрудники ГИБДД организовали на месте ДТП реверсивное движение. Водители жалуются в соцсетях, что пробка растянулась на десять километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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