На месте работают десятки пожарных Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Томске в результате сильного пожара в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых обрушилась крыша. По словам очевидцев, из горящего здания слышны взрывы.

«Из горящего здания слышны звуки взрывов, возможно, сработала пиротехника, которая продается в гипермаркете. Со здания также упала вывеска „Лента“, произошло обрушение крыши», — сообщает портал Vtomske.

Пожар в томской «Ленте» начался сегодня днем. Из здания было эвакуировано около 200 человек. Возгорание тушат десятки пожарных.