В Томске из-за пожара обрушилась крыша ТЦ. Слышны взрывы. Видео

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Учения пожарных. Тюмень, пожарная машина, пожарные
На месте работают десятки пожарных Фото:

В Томске в результате сильного пожара в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых обрушилась крыша. По словам очевидцев, из горящего здания слышны взрывы.

«Из горящего здания слышны звуки взрывов, возможно, сработала пиротехника, которая продается в гипермаркете. Со здания также упала вывеска „Лента“, произошло обрушение крыши», — сообщает портал Vtomske.

Пожар в томской «Ленте» начался сегодня днем. Из здания было эвакуировано около 200 человек. Возгорание тушат десятки пожарных.

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В Томске в результате сильного пожара в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых обрушилась крыша. По словам очевидцев, из горящего здания слышны взрывы. «Из горящего здания слышны звуки взрывов, возможно, сработала пиротехника, которая продается в гипермаркете. Со здания также упала вывеска „Лента“, произошло обрушение крыши», — сообщает портал Vtomske. Пожар в томской «Ленте» начался сегодня днем. Из здания было эвакуировано около 200 человек. Возгорание тушат десятки пожарных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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