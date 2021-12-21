В Томске в результате сильного пожара в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых обрушилась крыша. По словам очевидцев, из горящего здания слышны взрывы.
«Из горящего здания слышны звуки взрывов, возможно, сработала пиротехника, которая продается в гипермаркете. Со здания также упала вывеска „Лента“, произошло обрушение крыши», — сообщает портал Vtomske.
Пожар в томской «Ленте» начался сегодня днем. Из здания было эвакуировано около 200 человек. Возгорание тушат десятки пожарных.
В Томске в результате сильного пожара в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых обрушилась крыша. По словам очевидцев, из горящего здания слышны взрывы. «Из горящего здания слышны звуки взрывов, возможно, сработала пиротехника, которая продается в гипермаркете. Со здания также упала вывеска „Лента“, произошло обрушение крыши», — сообщает портал Vtomske. Пожар в томской «Ленте» начался сегодня днем. Из здания было эвакуировано около 200 человек. Возгорание тушат десятки пожарных.