Текслер требует уволить чиновников, не обеспечивших сирот жильем

По словам Текслера, переносить проблему с обеспечением детей-сирот жильем на следующий год — нельзя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов уволить виновных в провале госпрограммы по обеспечению детей-сирот жильем. Требования о кадровых решениях губернатор озвучил на совещании с главами, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

«Я просто требую кадровые выводы, коллеги! Дайте список этих муниципалитетов и главам соответствующее поручение. По тем людям, которые ответственные за эти процессы, необходимо принимать кадровые решения», — заявил Текслер в ходе совещания.

Губернатор добавил, что переносить проблему с обеспечением детей-сирот жильем на следующий год непозволительно. По его словам, на следующий год уже поставлены другие задачи.

На этом же совещании Алексей Текслер озвучил список городов и районов области, которые показали худшие результаты по вакцинации населения от коронавируса. Губернатор отметил, что необходимо использовать разные форматы мотивации граждан для вакцинации.