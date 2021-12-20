20 декабря 2021

Текслер требует уволить чиновников, не обеспечивших сирот жильем

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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей
По словам Текслера, переносить проблему с обеспечением детей-сирот жильем на следующий год — нельзя Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов уволить виновных в провале госпрограммы по обеспечению детей-сирот жильем. Требования о кадровых решениях губернатор озвучил на совещании с главами, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

«Я просто требую кадровые выводы, коллеги! Дайте список этих муниципалитетов и главам соответствующее поручение. По тем людям, которые ответственные за эти процессы, необходимо принимать кадровые решения», — заявил Текслер в ходе совещания.

Губернатор добавил, что переносить проблему с обеспечением детей-сирот жильем на следующий год непозволительно. По его словам, на следующий год уже поставлены другие задачи.

На этом же совещании Алексей Текслер озвучил список городов и районов области, которые показали худшие результаты по вакцинации населения от коронавируса. Губернатор отметил, что необходимо использовать разные форматы мотивации граждан для вакцинации.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов уволить виновных в провале госпрограммы по обеспечению детей-сирот жильем. Требования о кадровых решениях губернатор озвучил на совещании с главами, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. «Я просто требую кадровые выводы, коллеги! Дайте список этих муниципалитетов и главам соответствующее поручение. По тем людям, которые ответственные за эти процессы, необходимо принимать кадровые решения», — заявил Текслер в ходе совещания. Губернатор добавил, что переносить проблему с обеспечением детей-сирот жильем на следующий год непозволительно. По его словам, на следующий год уже поставлены другие задачи. На этом же совещании Алексей Текслер озвучил список городов и районов области, которые показали худшие результаты по вакцинации населения от коронавируса. Губернатор отметил, что необходимо использовать разные форматы мотивации граждан для вакцинации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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