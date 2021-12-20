Текслер требует уволить чиновников, не обеспечивших сирот жильем

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов уволить виновных в провале госпрограммы по обеспечению детей-сирот жильем. Требования о кадровых решениях губернатор озвучил на совещании с главами, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.
«Я просто требую кадровые выводы, коллеги! Дайте список этих муниципалитетов и главам соответствующее поручение. По тем людям, которые ответственные за эти процессы, необходимо принимать кадровые решения», — заявил Текслер в ходе совещания.
Губернатор добавил, что переносить проблему с обеспечением детей-сирот жильем на следующий год непозволительно. По его словам, на следующий год уже поставлены другие задачи.
На этом же совещании Алексей Текслер озвучил список городов и районов области, которые показали худшие результаты по вакцинации населения от коронавируса. Губернатор отметил, что необходимо использовать разные форматы мотивации граждан для вакцинации.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов уволить виновных в провале госпрограммы по обеспечению детей-сирот жильем. Требования о кадровых решениях губернатор озвучил на совещании с главами, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. «Я просто требую кадровые выводы, коллеги! Дайте список этих муниципалитетов и главам соответствующее поручение. По тем людям, которые ответственные за эти процессы, необходимо принимать кадровые решения», — заявил Текслер в ходе совещания. Губернатор добавил, что переносить проблему с обеспечением детей-сирот жильем на следующий год непозволительно. По его словам, на следующий год уже поставлены другие задачи. На этом же совещании Алексей Текслер озвучил список городов и районов области, которые показали худшие результаты по вакцинации населения от коронавируса. Губернатор отметил, что необходимо использовать разные форматы мотивации граждан для вакцинации.