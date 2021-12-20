Директору курганской автошколы вынесли приговор за мошенничество

Директора автошколы приговорили к условному сроку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора автошколы в Катайске (Курганская область), который продавал поддельные документы об успешном прохождении обучения на водителей категории «В», приговорили к семи годам лишения свободы условно. Данное сообщение было размещено 21 декабря на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Приговором суда осужденный приговорен к наказанию в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Приговор суда в законную силу не вступил», — указано в сообщении.

По данным следствия, в 2019—2020 годах мужчина выдавал поддельные документы за вознаграждение в размере от 10 до 24 тыс. рублей. Было установлено шесть таких случаев. Общая сумма подкупа составила более 100 тыс. рублей. Еще от трех человек он получил 120 тыс. рублей за успешную сдачу экзамена, но деньги присвоил себе. Позже он их вернул и признал вину.

В отношении клиентов автошколы, которые получили фиктивные документы, возбудили уголовные дела, связанные с коммерческим подкупом. Также из-за отсутствия навыков вождения автомобилем они не смогли получить права.