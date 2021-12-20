20 декабря 2021

Путин наградил двух тюменцев орденом и медалью

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«Опора России собирает друзей». Тюмень, чеботарев геннадий
Геннадий Чеботарев награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского председателя Общественной палаты Тюменской области и сотрудника Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Геннадия Чеботарева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Наградить Орденом Александра Невского Чеботарева Геннадия Николаевича, завкафедрой ТюмГУ», — значится в документе. Указано, что тюменец награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку квалифицированных кадров.

Кроме того, президент отметил медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Александра Чернышева. Он работает заместителем прокурора Тюменской области.

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Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского председателя Общественной палаты Тюменской области и сотрудника Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Геннадия Чеботарева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить Орденом Александра Невского Чеботарева Геннадия Николаевича, завкафедрой ТюмГУ», — значится в документе. Указано, что тюменец награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку квалифицированных кадров. Кроме того, президент отметил медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Александра Чернышева. Он работает заместителем прокурора Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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