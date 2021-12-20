Путин наградил двух тюменцев орденом и медалью

21 декабря 2021 в 15:46 Размер текста - 17 +

Геннадий Чеботарев награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского председателя Общественной палаты Тюменской области и сотрудника Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Геннадия Чеботарева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить Орденом Александра Невского Чеботарева Геннадия Николаевича, завкафедрой ТюмГУ», — значится в документе. Указано, что тюменец награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку квалифицированных кадров. Кроме того, президент отметил медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Александра Чернышева. Он работает заместителем прокурора Тюменской области. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского председателя Общественной палаты Тюменской области и сотрудника Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Геннадия Чеботарева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить Орденом Александра Невского Чеботарева Геннадия Николаевича, завкафедрой ТюмГУ», — значится в документе. Указано, что тюменец награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку квалифицированных кадров. Кроме того, президент отметил медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Александра Чернышева. Он работает заместителем прокурора Тюменской области.