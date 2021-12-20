Путин наградил двух тюменцев орденом и медалью

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского председателя Общественной палаты Тюменской области и сотрудника Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Геннадия Чеботарева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Наградить Орденом Александра Невского Чеботарева Геннадия Николаевича, завкафедрой ТюмГУ», — значится в документе. Указано, что тюменец награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку квалифицированных кадров.
Кроме того, президент отметил медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Александра Чернышева. Он работает заместителем прокурора Тюменской области.
Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского председателя Общественной палаты Тюменской области и сотрудника Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Геннадия Чеботарева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить Орденом Александра Невского Чеботарева Геннадия Николаевича, завкафедрой ТюмГУ», — значится в документе. Указано, что тюменец награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку квалифицированных кадров. Кроме того, президент отметил медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Александра Чернышева. Он работает заместителем прокурора Тюменской области.