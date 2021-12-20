20 декабря 2021

Два главных театра Кургана закроют на ремонт

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Клипарт. Магнитогорск, битлз, театр, кукла, джон леннон
На ремонт театров выделили около 200 рублей Фото:

В Кургане областной драмтеатр и театр кукол «Гулливер» временно закроют на капитальный ремонт. Об этом 21 декабря губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в своем instagram-аккаунте.

«С 2022 года оба главных театра — областной драматический театр и кукольный театр „Гулливер“ входят в капитальный ремонт. <…> Коллеги-строители будут стараться работать побыстрее, но с целью безопасности, а также, чтобы внутренний ремонт не помешал ставить спектакли, обоим театрам временно придется поработать на других площадках», — объяснил Шумков.

По словам губернатора, за время непрерывной работы здания театров «изрядно обветшали» и «внутри морально устарели». Он отметил, что на ремонт зданий выделили около 200 млн рублей.

Ранее был объявлен аукцион на проведение капремонта «Гулливера». Подрядчик, в том числе займется демонтажными работами в подвале, ремонтом перекрытий над подвалом, чердачных перекрытий, крыши, окон, лестниц, наружной и внутренней отделкой. Начальная цена контракта составляла почти 80 млн рублей.

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В Кургане областной драмтеатр и театр кукол «Гулливер» временно закроют на капитальный ремонт. Об этом 21 декабря губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в своем instagram-аккаунте. «С 2022 года оба главных театра — областной драматический театр и кукольный театр „Гулливер“ входят в капитальный ремонт. <…> Коллеги-строители будут стараться работать побыстрее, но с целью безопасности, а также, чтобы внутренний ремонт не помешал ставить спектакли, обоим театрам временно придется поработать на других площадках», — объяснил Шумков. По словам губернатора, за время непрерывной работы здания театров «изрядно обветшали» и «внутри морально устарели». Он отметил, что на ремонт зданий выделили около 200 млн рублей. Ранее был объявлен аукцион на проведение капремонта «Гулливера». Подрядчик, в том числе займется демонтажными работами в подвале, ремонтом перекрытий над подвалом, чердачных перекрытий, крыши, окон, лестниц, наружной и внутренней отделкой. Начальная цена контракта составляла почти 80 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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