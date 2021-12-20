Два главных театра Кургана закроют на ремонт

На ремонт театров выделили около 200 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане областной драмтеатр и театр кукол «Гулливер» временно закроют на капитальный ремонт. Об этом 21 декабря губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в своем instagram-аккаунте.

«С 2022 года оба главных театра — областной драматический театр и кукольный театр „Гулливер“ входят в капитальный ремонт. <…> Коллеги-строители будут стараться работать побыстрее, но с целью безопасности, а также, чтобы внутренний ремонт не помешал ставить спектакли, обоим театрам временно придется поработать на других площадках», — объяснил Шумков.

По словам губернатора, за время непрерывной работы здания театров «изрядно обветшали» и «внутри морально устарели». Он отметил, что на ремонт зданий выделили около 200 млн рублей.

Ранее был объявлен аукцион на проведение капремонта «Гулливера». Подрядчик, в том числе займется демонтажными работами в подвале, ремонтом перекрытий над подвалом, чердачных перекрытий, крыши, окон, лестниц, наружной и внутренней отделкой. Начальная цена контракта составляла почти 80 млн рублей.