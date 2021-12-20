По словам автора объявления, Дед Мороз будет водителем лимузина (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане в новогодние праздники местным жителям за деньги предлагают проехать по городу в лимузине с Дедом Морозом и Снегурочкой. Объявление было размещено на сайте Avito.

«Hовогоднeе пoздравление Дедa Мoроза и Снeгурoчки c кaтaниeм нa лимузинe пo городу. Если у вас нет запланированного маршрута — Дед Мороз и Снегурочка прокатят вас по новогоднему Кургану», — указано в объявлении.

По словам автора объявления, в лимузине на девять гостей, водителем которого будет Дед Мороз, можно провести корпоративы, детские праздники и фотоссесии. Стоимость услуги начинается от 2500 рублей.

На том же сайте было размещено еще одно объявление, связанное с выездом Деда Мороза и Снегурочки, которое начинается с той же суммы. В нем аниматоры предлагают устроить шоу с фокусами. В остальных случаях в Курганской области большинство авторов подобных объявлений оценивают свою работу примерно от 1000 рублей.

Ранее стало известно, что представители полиции и сотрудники областного правительства проверят в Кургане места торговли хвойными деревьями. Елочные базары начали работать в городе с 15 декабря.

По словам автора объявления, в лимузине можно проводить корпоративы Скрин: сайт Avito