В Кургане в новогодние праздники местным жителям за деньги предлагают проехать по городу в лимузине с Дедом Морозом и Снегурочкой. Объявление было размещено на сайте Avito.
«Hовогоднeе пoздравление Дедa Мoроза и Снeгурoчки c кaтaниeм нa лимузинe пo городу. Если у вас нет запланированного маршрута — Дед Мороз и Снегурочка прокатят вас по новогоднему Кургану», — указано в объявлении.
По словам автора объявления, в лимузине на девять гостей, водителем которого будет Дед Мороз, можно провести корпоративы, детские праздники и фотоссесии. Стоимость услуги начинается от 2500 рублей.
На том же сайте было размещено еще одно объявление, связанное с выездом Деда Мороза и Снегурочки, которое начинается с той же суммы. В нем аниматоры предлагают устроить шоу с фокусами. В остальных случаях в Курганской области большинство авторов подобных объявлений оценивают свою работу примерно от 1000 рублей.
В Кургане в новогодние праздники местным жителям за деньги предлагают проехать по городу в лимузине с Дедом Морозом и Снегурочкой. Объявление было размещено на сайте Avito. «Hовогоднeе пoздравление Дедa Мoроза и Снeгурoчки c кaтaниeм нa лимузинe пo городу. Если у вас нет запланированного маршрута — Дед Мороз и Снегурочка прокатят вас по новогоднему Кургану», — указано в объявлении. По словам автора объявления, в лимузине на девять гостей, водителем которого будет Дед Мороз, можно провести корпоративы, детские праздники и фотоссесии. Стоимость услуги начинается от 2500 рублей. На том же сайте было размещено еще одно объявление, связанное с выездом Деда Мороза и Снегурочки, которое начинается с той же суммы. В нем аниматоры предлагают устроить шоу с фокусами. В остальных случаях в Курганской области большинство авторов подобных объявлений оценивают свою работу примерно от 1000 рублей. Ранее стало известно, что представители полиции и сотрудники областного правительства проверят в Кургане места торговли хвойными деревьями. Елочные базары начали работать в городе с 15 декабря.