20 декабря 2021

Курганцы могут встретить Новый год в лимузине с Дедом Морозом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодний прием Евгения Куйвашева в Театре Эстрады для представителей общественности. Екатеринбург, представление, дед мороз, новый год
По словам автора объявления, Дед Мороз будет водителем лимузина (архивное фото) Фото:

В Кургане в новогодние праздники местным жителям за деньги предлагают проехать по городу в лимузине с Дедом Морозом и Снегурочкой. Объявление было размещено на сайте Avito.

«Hовогоднeе пoздравление Дедa Мoроза и Снeгурoчки c кaтaниeм нa лимузинe пo городу. Если у вас нет запланированного маршрута — Дед Мороз и Снегурочка прокатят вас по новогоднему Кургану», — указано в объявлении.

По словам автора объявления, в лимузине на девять гостей, водителем которого будет Дед Мороз, можно провести корпоративы, детские праздники и фотоссесии. Стоимость услуги начинается от 2500 рублей.

На том же сайте было размещено еще одно объявление, связанное с выездом Деда Мороза и Снегурочки, которое начинается с той же суммы. В нем аниматоры предлагают устроить шоу с фокусами. В остальных случаях в Курганской области большинство авторов подобных объявлений оценивают свою работу примерно от 1000 рублей.

Ранее стало известно, что представители полиции и сотрудники областного правительства проверят в Кургане места торговли хвойными деревьями. Елочные базары начали работать в городе с 15 декабря.

По словам автора объявления, в лимузине можно проводить корпоративы

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В Кургане в новогодние праздники местным жителям за деньги предлагают проехать по городу в лимузине с Дедом Морозом и Снегурочкой. Объявление было размещено на сайте Avito. «Hовогоднeе пoздравление Дедa Мoроза и Снeгурoчки c кaтaниeм нa лимузинe пo городу. Если у вас нет запланированного маршрута — Дед Мороз и Снегурочка прокатят вас по новогоднему Кургану», — указано в объявлении. По словам автора объявления, в лимузине на девять гостей, водителем которого будет Дед Мороз, можно провести корпоративы, детские праздники и фотоссесии. Стоимость услуги начинается от 2500 рублей. На том же сайте было размещено еще одно объявление, связанное с выездом Деда Мороза и Снегурочки, которое начинается с той же суммы. В нем аниматоры предлагают устроить шоу с фокусами. В остальных случаях в Курганской области большинство авторов подобных объявлений оценивают свою работу примерно от 1000 рублей. Ранее стало известно, что представители полиции и сотрудники областного правительства проверят в Кургане места торговли хвойными деревьями. Елочные базары начали работать в городе с 15 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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