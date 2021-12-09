Елочные базары откроются 15 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 15 декабря начнут работать елочные базары. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«В период с 15 по 31 декабря приобрести новогоднюю пушистую красавицу можно будет в разных районах города. По результатам электронных аукционов заключено 23 договора на предоставление 27 торговых мест для размещения елочных базаров», — указано в сообщении.

Елочные базары оформят праздничными баннерами в единой новогодней концепции. Хвойные деревья будут продавать по адресам:

ул. 1 Мая, д. 10,

2-й микрорайон, д. 9,

3-й микрорайон, стр. 1,

5-й микрорайон, д. 1,

6-й микрорайон, стр. 3А, д. 26,

Бульвар Солнечный, д. 9,

ул. Б. Петрова, д. 60,

ул. К. Мяготина, д. 97А,

ул. Кирова, д. 100,

ул. Конституции, д. 42, стр. 63А,

ул. Кремлева, д. 9,

ул. Машиностроителей, стр. 2В,

ул. Пушкина, д. 49,

ул. Фарафонова, д. 16,

ул. Чернореченская, д. 101,

на улице Куйбышева (в районе стадиона «Центральный»);

на пересечении улиц Карбышева и Кузнецова.

Мэрия Кургана опубликовала положение об организации торговли хвойными деревьями в октябре. Елки запрещено продавать в зонах охраны объектов культурного наследия, в парках, на детских и спортивных площадках, автостоянках, парковках и остановках общественного транспорта.