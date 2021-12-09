09 декабря 2021

В Кургане объявили о начале продаж новогодних елок. Список мест

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Виды города. Курган, елка, родители, ель, елки, дети
Елочные базары откроются 15 декабря Фото:

В Кургане с 15 декабря начнут работать елочные базары. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«В период с 15 по 31 декабря приобрести новогоднюю пушистую красавицу можно будет в разных районах города. По результатам электронных аукционов заключено 23 договора на предоставление 27 торговых мест для размещения елочных базаров», — указано в сообщении.

Елочные базары оформят праздничными баннерами в единой новогодней концепции. Хвойные деревья будут продавать по адресам:

  • ул. 1 Мая, д. 10,
  • 2-й микрорайон, д. 9,
  • 3-й микрорайон, стр. 1,
  • 5-й микрорайон, д. 1,
  • 6-й микрорайон, стр. 3А, д. 26,
  • Бульвар Солнечный, д. 9,
  • ул. Б. Петрова, д. 60,
  • ул. К. Мяготина, д. 97А,
  • ул. Кирова, д. 100,
  • ул. Конституции, д. 42, стр. 63А,
  • ул. Кремлева, д. 9,
  • ул. Машиностроителей, стр. 2В,
  • ул. Пушкина, д. 49,
  • ул. Фарафонова, д. 16,
  • ул. Чернореченская, д. 101,
  • на улице Куйбышева (в районе стадиона «Центральный»);
  • на пересечении улиц Карбышева и Кузнецова.

Мэрия Кургана опубликовала положение об организации торговли хвойными деревьями в октябре. Елки запрещено продавать в зонах охраны объектов культурного наследия, в парках, на детских и спортивных площадках, автостоянках, парковках и остановках общественного транспорта.

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В Кургане с 15 декабря начнут работать елочные базары. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «В период с 15 по 31 декабря приобрести новогоднюю пушистую красавицу можно будет в разных районах города. По результатам электронных аукционов заключено 23 договора на предоставление 27 торговых мест для размещения елочных базаров», — указано в сообщении. Елочные базары оформят праздничными баннерами в единой новогодней концепции. Хвойные деревья будут продавать по адресам: Мэрия Кургана опубликовала положение об организации торговли хвойными деревьями в октябре. Елки запрещено продавать в зонах охраны объектов культурного наследия, в парках, на детских и спортивных площадках, автостоянках, парковках и остановках общественного транспорта.
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