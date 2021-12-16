В Кургане полиция проверит торговцев елками

Сотрудники полиции начнут проверять елочные базары со следующей недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители полиции и областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов проверят места торговли хвойными деревьями. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Со следующей недели рейды по елочным базарам будут проводиться совместно с представителями УМВД России по городу Кургану и отдела лесного и пожарного надзора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Помимо проверки соблюдения предпринимателями правил торговли, участники выездов будут выявлять места, где несанкционированно продают лесных красавиц», — указано в сообщении.

Пока рейды по этим местам проводят представители городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли. Специалисты отметили, что на момент публикации сообщения не выявили нарушений в местах торговли. Они добавили, что цена на хвойные деревья в Кургане начинается от 250 рублей.

Елочные базары начали работать в Кургане с 15 декабря. Елки в городе продают в 27 местах.