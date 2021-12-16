16 декабря 2021

В Кургане полиция проверит торговцев елками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, продавец, продажа, елки, ели, новый год, украшение новогодней елки
Сотрудники полиции начнут проверять елочные базары со следующей недели Фото:

В Кургане представители полиции и областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов проверят места торговли хвойными деревьями. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Со следующей недели рейды по елочным базарам будут проводиться совместно с представителями УМВД России по городу Кургану и отдела лесного и пожарного надзора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Помимо проверки соблюдения предпринимателями правил торговли, участники выездов будут выявлять места, где несанкционированно продают лесных красавиц», — указано в сообщении.

Пока рейды по этим местам проводят представители городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли. Специалисты отметили, что на момент публикации сообщения не выявили нарушений в местах торговли. Они добавили, что цена на хвойные деревья в Кургане начинается от 250 рублей.

Елочные базары начали работать в Кургане с 15 декабря. Елки в городе продают в 27 местах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане представители полиции и областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов проверят места торговли хвойными деревьями. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Со следующей недели рейды по елочным базарам будут проводиться совместно с представителями УМВД России по городу Кургану и отдела лесного и пожарного надзора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Помимо проверки соблюдения предпринимателями правил торговли, участники выездов будут выявлять места, где несанкционированно продают лесных красавиц», — указано в сообщении. Пока рейды по этим местам проводят представители городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли. Специалисты отметили, что на момент публикации сообщения не выявили нарушений в местах торговли. Они добавили, что цена на хвойные деревья в Кургане начинается от 250 рублей. Елочные базары начали работать в Кургане с 15 декабря. Елки в городе продают в 27 местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...