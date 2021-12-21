Иммунолог озвучил срок начала пятой волны коронавируса в России

21 декабря 2021 в 16:46 Размер текста - 17 +

Штамм коронавируса «Омикрон» станет причиной пятой волны коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пятая волна коронавируса в России, которая ознаменуется распространением штамма «Омикрон», начнется в последние дни 2021 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «До Нового года в Москве и Санкт-Петербурге, если не все случаи, то подавляющее большинство будут „Омикрон“. Надо понимать, что у нас все идет такими географическими волнами, то есть, не одновременно. Первая [волна] — Москва, Санкт-Петербург. Изначально Москва, затем чуть-чуть с опозданием Петербург», — сказал Николай Крючков. Затем волна COVID-19 перекинется на регионы с городами-миллионниками. «При „Дельте“ были Средний и Южный Урал, юг России, Поволжье, Калининград. Это вторая очередь, города-миллионники и околомиллионники. Не на уровне всех субъектов, а на уровне городов, только потом распространяется на регион. Ну и третья очередь — это Сибирь и Дальний Восток», — объяснил иммунолог. Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с URA.RU отметил, что сейчас в России проводится мало тестов на определение штамма коронавируса у заболевших граждан. «Сейчас идет невидимое распространение „Омикрона“, в том числе и у нас, потому что те, кто прилетел, их взяли под контроль. Их держат и смотрят, какое у них состояние. Остальные заболевшие, которых сейчас довольно много, их никто не тестирует на „Омикрон“. Поэтому каким штаммом они болеют, никто не знает», — подчеркнул профессор. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пятая волна коронавируса в России, которая ознаменуется распространением штамма «Омикрон», начнется в последние дни 2021 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «До Нового года в Москве и Санкт-Петербурге, если не все случаи, то подавляющее большинство будут „Омикрон“. Надо понимать, что у нас все идет такими географическими волнами, то есть, не одновременно. Первая [волна] — Москва, Санкт-Петербург. Изначально Москва, затем чуть-чуть с опозданием Петербург», — сказал Николай Крючков. Затем волна COVID-19 перекинется на регионы с городами-миллионниками. «При „Дельте“ были Средний и Южный Урал, юг России, Поволжье, Калининград. Это вторая очередь, города-миллионники и околомиллионники. Не на уровне всех субъектов, а на уровне городов, только потом распространяется на регион. Ну и третья очередь — это Сибирь и Дальний Восток», — объяснил иммунолог. Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с URA.RU отметил, что сейчас в России проводится мало тестов на определение штамма коронавируса у заболевших граждан. «Сейчас идет невидимое распространение „Омикрона“, в том числе и у нас, потому что те, кто прилетел, их взяли под контроль. Их держат и смотрят, какое у них состояние. Остальные заболевшие, которых сейчас довольно много, их никто не тестирует на „Омикрон“. Поэтому каким штаммом они болеют, никто не знает», — подчеркнул профессор.