Замглавы свердловской ГИБДД Дмитрий Панфилов перешел на пост руководителя управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Был доведен приказ начальника главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова, в соответствии с которым на должность руководителя управления охраны общественного порядка главка назначен полковник Дмитрий Панфилов», — сообщил URA.RU Горелых. Он отметил, что Панфилов будет отвечать за порядок на массовых мероприятиях. Назначение прошло в ходе видеоконференцсвязи с руководством главка.
Горелых рассказал, что Панфилов пользуется уважением в силовых кругах. На новом посту он будет взаимодействовать с министерством общественной безопасности региона и другими ведомствами. Должность, на которую перешел силовик, оставалась вакантна с мая.
Карьера Панфилова начиналась в 1994 году, когда он стал работать инспектором ДПС. Панфилов до назначения главой общественного порядка работал заместителем главы ГИБДД Свердловской области, на этот пост его назначили в 2017 году. По информации источников URA.RU, ему готовили повышение внутри ведомства, однако с именем силовика связывали ряд мелких скандалов.
Замглавы свердловской ГИБДД Дмитрий Панфилов перешел на пост руководителя управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Был доведен приказ начальника главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова, в соответствии с которым на должность руководителя управления охраны общественного порядка главка назначен полковник Дмитрий Панфилов», — сообщил URA.RU Горелых. Он отметил, что Панфилов будет отвечать за порядок на массовых мероприятиях. Назначение прошло в ходе видеоконференцсвязи с руководством главка. Горелых рассказал, что Панфилов пользуется уважением в силовых кругах. На новом посту он будет взаимодействовать с министерством общественной безопасности региона и другими ведомствами. Должность, на которую перешел силовик, оставалась вакантна с мая. Карьера Панфилова начиналась в 1994 году, когда он стал работать инспектором ДПС. Панфилов до назначения главой общественного порядка работал заместителем главы ГИБДД Свердловской области, на этот пост его назначили в 2017 году. По информации источников URA.RU, ему готовили повышение внутри ведомства, однако с именем силовика связывали ряд мелких скандалов.