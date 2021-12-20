Дмитрий Панфилов занимал пост замначальника в региональном ГИБДД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Замглавы свердловской ГИБДД Дмитрий Панфилов перешел на пост руководителя управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Был доведен приказ начальника главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова, в соответствии с которым на должность руководителя управления охраны общественного порядка главка назначен полковник Дмитрий Панфилов», — сообщил URA.RU Горелых. Он отметил, что Панфилов будет отвечать за порядок на массовых мероприятиях. Назначение прошло в ходе видеоконференцсвязи с руководством главка.

Горелых рассказал, что Панфилов пользуется уважением в силовых кругах. На новом посту он будет взаимодействовать с министерством общественной безопасности региона и другими ведомствами. Должность, на которую перешел силовик, оставалась вакантна с мая.

Карьера Панфилова начиналась в 1994 году, когда он стал работать инспектором ДПС. Панфилов до назначения главой общественного порядка работал заместителем главы ГИБДД Свердловской области, на этот пост его назначили в 2017 году. По информации источников URA.RU, ему готовили повышение внутри ведомства, однако с именем силовика связывали ряд мелких скандалов.