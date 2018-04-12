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12 апреля 2018
15:58  12 апреля 2018 2

Источники: начальник свердловского управления ГИБДД Демин написал заявление. «Из отпуска не вернется»

Пресс-конференция в ТАСС-Урал с главой свердловского ГИБДД Юрием Деминым. Екатеринбург, демин юрий
По информации «URA.RU», Юрий Демин уходит в отставкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин уходит в отставку — эта новость живо обсуждается в кругах свердловских силовиков. «Демин ушел в отпуск, из которого он уже не выйдет: он написал заявление об уходе по собственному желанию», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

В свердловской Госавтоинспекции подтвердили, что Демин находится в отпуске. «Это действительно так», — сказала Татьяна Бердникова — руководитель отдела пропаганды УГИБДД области. По поводу его увольнения она заявила: «Нам об этом ничего не известно — пока никакой информации нет».

Ранее официальный представитель свердловской полиции Валерий Горелых сообщил «URA.RU», что в отношении начальника УГИБДД будут применены меры дисциплинарного воздействия в связи с совершением его заместителем Александром Юнусовым (которого поймали пьяным за рулем) «проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел». Но — после выхода Демина из отпуска. Дозвониться до самого Юрия Демина не удалось: его телефон отключен.

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Сами правоохранители считают, что информация об уходе Демина очень похожа на правду, хотя не исключен вариант, что «непотопляемый» гаишник усидит в своем кресле и на этот раз. «У него уже есть министерское взыскание плюс эта история с замом: для простого смертного сотрудника это увольнение. Но не для Демина, — рассуждает высокопоставленный сотрудник силовых органов. — Но сейчас у него есть выбор: быть уволенным „по негативу“ или уйти с почетом на пенсию — не исключено, что он выбрал второе».

По мнению сотрудника, этому могло способствовать и то, что у Демина не сложились отношения с новым начальником ГИБДД МВД РФ. «Скандал с Юнусовым дошел до Москвы — неудивительно, что реакция последовала», — отмечает силовик. По сообщению другого источника, работающего в структуре ГИБДД, на днях из столицы пришли бумаги о том, что контракт с Деминым не продлен.

По информации нескольких источников, 57-летний Демин, уходя на пенсию, будет предлагать на свое место своего заместителя Дмитрия Панфилова. Любопытно, что Панфилов — друг только что уволенного за пьяную езду Александра Юнусова: они вместе начинали службу в Полевском. Во время службы уже в Екатеринбурге Панфилов составил Юнусову протекцию и способствовал его переводу в столицу Урала и последующему получению им должности замначальника УГИБДД. В кругах силовиков рассказывают, что Юнусов попался пьяным за рулем как раз в тот день, когда обмывал полковничьи звезды.

Андрей Гусельников
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