20 декабря 2021
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18 декабря 2021
17 декабря 2021

Жители поселка в ХМАО боятся отпускать детей в школу из-за волка

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Жители поселка Березово, в котором еще не поймали волка, боятся отправлять детей в школы Фото:

В поселке Березово (ХМАО) жители боятся отпускать детей в школы из-за волка, который уже загрыз несколько собак. При этом на окраине поселка, где охотится хищник, не ходит общественный транспорт и жителям приходится возвращаться домой пешком. Об этом URA.RU рассказала жительница поселка Наталья Зорина.

«Рядом с местом, где были разодраны собаки, проживают семьи с детьми. Дети и взрослые возвращаются со школы и с работы в позднее время, пешком. Автобус для нашей отдельной части поселка не выделен», — сказала Зорина.

Вместе с тем по словам Зориной, управление гражданской защиты населения Березовского района дало рекомендацию жителям воздержаться от пеших прогулок. Глава поселения Дмитрий Чупров рассказал, что на данный момент волк еще не пойман. «Сегодня начнут использовать квадрокоптер, так как был определен круг его обитания», — сказал Чупров. Корреспонденту агентства не удалось получить комментарий администрации Березовского района. В мэрии не ответили на звонки.

Ранее URA.RU писало, что жители Березово опасаются стаи волков, а не одного животного. При этом специальное разрешение на отлов волка есть только у одного охотника.

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В поселке Березово (ХМАО) жители боятся отпускать детей в школы из-за волка, который уже загрыз несколько собак. При этом на окраине поселка, где охотится хищник, не ходит общественный транспорт и жителям приходится возвращаться домой пешком. Об этом URA.RU рассказала жительница поселка Наталья Зорина. «Рядом с местом, где были разодраны собаки, проживают семьи с детьми. Дети и взрослые возвращаются со школы и с работы в позднее время, пешком. Автобус для нашей отдельной части поселка не выделен», — сказала Зорина. Вместе с тем по словам Зориной, управление гражданской защиты населения Березовского района дало рекомендацию жителям воздержаться от пеших прогулок. Глава поселения Дмитрий Чупров рассказал, что на данный момент волк еще не пойман. «Сегодня начнут использовать квадрокоптер, так как был определен круг его обитания», — сказал Чупров. Корреспонденту агентства не удалось получить комментарий администрации Березовского района. В мэрии не ответили на звонки. Ранее URA.RU писало, что жители Березово опасаются стаи волков, а не одного животного. При этом специальное разрешение на отлов волка есть только у одного охотника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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