Жителей поселка Березово терроризирует волк Фото: pixabay.com

В поселке Березово (ХМАО) жителей запугал волк. Хищник уже задрал нескольких собак, а также пробрался к одному из местных жителей через ограждение. Об этом URA.RU рассказала местная жительница.

«За последнюю неделю волк задрал трех собак с ошейниками. К одному из жителей волк залез за ограду и загрыз собаку, но сорвать с привязи не смог, то, что осталось от собаки утром обнаружил хозяин. Еще собаку нашли на объездной, это хоть и край поселка, но мы здесь живем. А когда кончатся собаки? Скоро и нас жрать начнет. Точное количество волков неизвестно, но когда его пытались выследить, нашли место утоптанную волчьими тропами, возможно, что это стая», — рассказала жительница поселка.

В разговоре с корреспондентом агентства глава поселения Дмитрий Чупров заверил, что совместно с Природнадзором ХМАО были приняты соответствующие меры по отлову хищника. «Природназором проводятся мероприятия по регулированию численности диких животных. Одному из охотников выдано соответствующее разрешение, он объезжает территорию, где были замечены волчьи следы. На самом деле волк в поселок не заходит, его видели только на окраине», — заверил мэр.

Ранее URA.RU писало, что жители Зеленоборска (Советский район ХМАО) просили власти перевести детей на дистант из-за появления волков в черте поселения. Однако власти ХМАО отказались переводить детей на удаленку.