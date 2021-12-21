Площадь жилого дома составляет 412 кв. м (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Каргапольском районе (Курганская область) продают деревянный жилой комплекс, на территории которого, в том числе, есть хамам (турецкая баня) и фонтаны. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан».

«Жилой комплекс, состоящий из: жилого дома 412 кв. м, отдельно стоящий дом — кухня-гостиная, плавно переходящая в развлекательный комплекс, два гостевых дома, зона барбекю с примыкающими к ней местами для парковки автомобилей. В развлекательном комплексе расположены: зона фонтанов, хамам, выложенный мраморной плиткой», — указано в объявлении.

Площадь всех строений — 1300 кв. м. Стоимость комплекса составляет 28 млн рублей. По периметру комплекса, по словам автора объявления, установлены видеокамеры. Также в комплексе есть бассейн, аллея для цветника и русская печь.

Ранее в садоводстве «Болдино» за 10,6 млн рублей продавали коттедж с баскетбольной площадкой. Недалеко от него за 17 млн продавали коттедж в стиле арт-деко.

Жилой комплекс продают в Каргапольском районе Скрин: сайт «Циан»