20 декабря 2021

Губернатор Моор отказался признать введение QR-кодов сегрегацией

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , люди в масках, проверка qr-кода, вход в торговый центр
Вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и в Тюмени отложили до 20 января 2022 года Фото:
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Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался признать введение QR-кодов сегрегацией населения. Об этом глава региона заявил во время прямой линии, которая в эти минуты транслируется в аккаунтах Моора в социальных сетях.

«Часто введение QR-кодов называют сегрегацией. Не согласен принципиально. Сегрегация — это принудительное разделение по какому-то признаку, например, расовому, на который человек повлиять не может. Вакцинироваться может любой человек, у которого нет медотвода от прививки», — отметил чиновник.

Моор заметил, что QR-коды — экстренная и временная мера. «Она вводилась, когда другие меры по противодействию распространения коронавируса уже не работали», — подчеркнул губернатор.

Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области отменило проверку QR-кодов на входе в торговые центры города. При этом система может быть вновь введена с 20 января 2022 года.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался признать введение QR-кодов сегрегацией населения. Об этом глава региона заявил во время прямой линии, которая в эти минуты транслируется в аккаунтах Моора в социальных сетях. «Часто введение QR-кодов называют сегрегацией. Не согласен принципиально. Сегрегация — это принудительное разделение по какому-то признаку, например, расовому, на который человек повлиять не может. Вакцинироваться может любой человек, у которого нет медотвода от прививки», — отметил чиновник. Моор заметил, что QR-коды — экстренная и временная мера. «Она вводилась, когда другие меры по противодействию распространения коронавируса уже не работали», — подчеркнул губернатор. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области отменило проверку QR-кодов на входе в торговые центры города. При этом система может быть вновь введена с 20 января 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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