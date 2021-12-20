Губернатор Моор отказался признать введение QR-кодов сегрегацией

Вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и в Тюмени отложили до 20 января 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался признать введение QR-кодов сегрегацией населения. Об этом глава региона заявил во время прямой линии, которая в эти минуты транслируется в аккаунтах Моора в социальных сетях.

«Часто введение QR-кодов называют сегрегацией. Не согласен принципиально. Сегрегация — это принудительное разделение по какому-то признаку, например, расовому, на который человек повлиять не может. Вакцинироваться может любой человек, у которого нет медотвода от прививки», — отметил чиновник.

Моор заметил, что QR-коды — экстренная и временная мера. «Она вводилась, когда другие меры по противодействию распространения коронавируса уже не работали», — подчеркнул губернатор.

Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области отменило проверку QR-кодов на входе в торговые центры города. При этом система может быть вновь введена с 20 января 2022 года.