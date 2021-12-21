Госдума приняла закон об отмене техосмотра во втором чтении

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, техосмотр, технический осмотр, гибдд, дпс, ваз 2101, жигули
В третьем чтении законопроект об отмене техосмотра рассмотрят 22 декабря Фото:

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. В документе были предусмотрены дополнительные гарантии автомобилистам. В частности, поправки исключают так называемы «техосмотр на обочине» и штраф за отсутствие диагностической карты.

«Госдума единогласно приняла во втором чтении законопроект „Единой России“ об отмене обязательного техосмотра. В третьем чтении законопроект „Единой России“ рассмотрят 22 декабря», — сообщает telegram-канал «„Единая Россия“. Официально».

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Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. В документе были предусмотрены дополнительные гарантии автомобилистам. В частности, поправки исключают так называемы «техосмотр на обочине» и штраф за отсутствие диагностической карты. «Госдума единогласно приняла во втором чтении законопроект „Единой России“ об отмене обязательного техосмотра. В третьем чтении законопроект „Единой России“ рассмотрят 22 декабря», — сообщает telegram-канал «„Единая Россия“. Официально». Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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