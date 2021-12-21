Госдума приняла закон об отмене техосмотра во втором чтении

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. В документе были предусмотрены дополнительные гарантии автомобилистам. В частности, поправки исключают так называемы «техосмотр на обочине» и штраф за отсутствие диагностической карты.
«Госдума единогласно приняла во втором чтении законопроект „Единой России“ об отмене обязательного техосмотра. В третьем чтении законопроект „Единой России“ рассмотрят 22 декабря», — сообщает telegram-канал «„Единая Россия“. Официально».
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. В документе были предусмотрены дополнительные гарантии автомобилистам. В частности, поправки исключают так называемы «техосмотр на обочине» и штраф за отсутствие диагностической карты. «Госдума единогласно приняла во втором чтении законопроект „Единой России“ об отмене обязательного техосмотра. В третьем чтении законопроект „Единой России“ рассмотрят 22 декабря», — сообщает telegram-канал «„Единая Россия“. Официально». Новость дополняется