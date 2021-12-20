20 декабря 2021

Тюменский губернатор пообещал выплаты за долгий брак

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Заседание ОНФ. Тюмень, моор александр, портрет
Александр Моор пообещал выплаты прожившим в браке 50 лет и более Фото:

Жители Тюменской области, прожившие в браке от 50 лет, в ближайшее время могут претендовать на денежную выплату. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы жителей региона во время прямой линии, которая транслируется онлайн.

«Это замечательная идея. Я поручу нашим службам подготовить предложение по сумме выплат. Чтобы уже в 2022 году таким людям сделать приятный подарок», — пообещал Моор, отвечая на предложение тюменца делать выплаты жителям региона на «золотую свадьбу».

Тюменский губернатор проводит прямую линию второй раз за год. Во время первого эфира в августе глава региона ответил на 50 вопросов.

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Жители Тюменской области, прожившие в браке от 50 лет, в ближайшее время могут претендовать на денежную выплату. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы жителей региона во время прямой линии, которая транслируется онлайн. «Это замечательная идея. Я поручу нашим службам подготовить предложение по сумме выплат. Чтобы уже в 2022 году таким людям сделать приятный подарок», — пообещал Моор, отвечая на предложение тюменца делать выплаты жителям региона на «золотую свадьбу». Тюменский губернатор проводит прямую линию второй раз за год. Во время первого эфира в августе глава региона ответил на 50 вопросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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