Тюменский губернатор пообещал выплаты за долгий брак

Жители Тюменской области, прожившие в браке от 50 лет, в ближайшее время могут претендовать на денежную выплату. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы жителей региона во время прямой линии, которая транслируется онлайн.
«Это замечательная идея. Я поручу нашим службам подготовить предложение по сумме выплат. Чтобы уже в 2022 году таким людям сделать приятный подарок», — пообещал Моор, отвечая на предложение тюменца делать выплаты жителям региона на «золотую свадьбу».
Тюменский губернатор проводит прямую линию второй раз за год. Во время первого эфира в августе глава региона ответил на 50 вопросов.
Жители Тюменской области, прожившие в браке от 50 лет, в ближайшее время могут претендовать на денежную выплату. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы жителей региона во время прямой линии, которая транслируется онлайн. «Это замечательная идея. Я поручу нашим службам подготовить предложение по сумме выплат. Чтобы уже в 2022 году таким людям сделать приятный подарок», — пообещал Моор, отвечая на предложение тюменца делать выплаты жителям региона на «золотую свадьбу». Тюменский губернатор проводит прямую линию второй раз за год. Во время первого эфира в августе глава региона ответил на 50 вопросов.