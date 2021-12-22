Ученики школы сообщают, что об учебной эвакуации педагоги им не говорили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовском лицее имении Пушкина (ХМАО) массовый хоровод школьников под песню «В лесу родилась елочка», видеозапись которого попала в социальные сети, назвали учебной эвакуацией. Об этом URA.RU сообщил директор образовательной организации Эдмонд Игошин.

«У нас в рамках плана по пожарной безопасности проходила эвакуация детей, с учетом того, что на улице достаточно прохладно, мы организовали движение детей, чтобы они не замерзли. А песню включили мои подчиненные, чтобы детям было веселее», — говорит Игошин.

По словам Игошина, на записи камер попало мероприятие для первой школьной смены, в нем поучаствовали более 1000 учеников, такое же планируется и для второй смены. По версии одного из учеников лицея, их вывели на улицу, чтобы водить хоровод, а сообщений об эвакуации не было. «Сначала нам физрук сказал, что нужно выйти и походить вокруг школы, а затем и классный руководитель, мы пошли. А вот про эвакуацию учебную никто ни слова не сказал», — поделился наблюдениями лицеист.

Ранее URA.RU сообщало, что школьникам из Нижневартовска сотрудники полиции показали, как разгонять уличные протесты. На уроке мужества в школе №42 самим школьникам дали возможность взять в руки обмундирование силовиков и помахать дубинками. После инцидента министр МВД России Владимир Колокольцев сделал предупреждение о неполном служебном соответствии глава УМВД ХМАО Дамиру Сатретдинову.

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