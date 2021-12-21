Попова сообщила о 41 случае заражения штаммом «Омикрон» в России

Анна Попова заявила, что состояние больных стабильное Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» происходит динамично. В России выявлен 41 случай инцистирования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день по оперативным данным выявлен 41 случай инфицирования „Омикроном“. Все больные находятся в стационаре», — отметила Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Она добавила, что в первые три дня заболевания у больных наблюдается температура, слабость и першение в горле. Состояние всех пациентов, по словам главы Роспотребнадзора, стабильное. Большая часть из них имеют иммунитет — они либо перенесли коронавирус, либо были привиты.