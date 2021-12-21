Попова сообщила о 41 случае заражения штаммом «Омикрон» в России

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Пресс-подход Анна Попова и Дмитрий Кобылкин, портрет, попова анна
Анна Попова заявила, что состояние больных стабильное Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» происходит динамично. В России выявлен 41 случай инцистирования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день по оперативным данным выявлен 41 случай инфицирования „Омикроном“. Все больные находятся в стационаре», — отметила Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Она добавила, что в первые три дня заболевания у больных наблюдается температура, слабость и першение в горле. Состояние всех пациентов, по словам главы Роспотребнадзора, стабильное. Большая часть из них имеют иммунитет — они либо перенесли коронавирус, либо были привиты.

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Распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» происходит динамично. В России выявлен 41 случай инцистирования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «На сегодняшний день по оперативным данным выявлен 41 случай инфицирования „Омикроном“. Все больные находятся в стационаре», — отметила Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19. Она добавила, что в первые три дня заболевания у больных наблюдается температура, слабость и першение в горле. Состояние всех пациентов, по словам главы Роспотребнадзора, стабильное. Большая часть из них имеют иммунитет — они либо перенесли коронавирус, либо были привиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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