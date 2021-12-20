Тюменские власти закупят дорогие аппараты для детей с диабетом

Тюменские дети, больные сахарным диабетом, будут обеспечены дорогостоящими аппаратами для непрерывного мониторинга глюкозы. Такое обещание сделал губернатор Александр Моор во время прямой линии, которая транслировалась онлайн.
«С учесом стоимости в год на одного ребенка необходимо около 250 тыс. рублей. Конечно, это под силу не всем родителям Даю депздраву области поручение представить решение о выделении необходимых средств, чтобы обеспечить каждого маленького пациента таким аппаратом. Беру ситуацию на личный контроль», — заявил глава региона.
Ранее URA.RU писало, что тюменские мамы, чьи дети страдают сахарным диабетом, рассказали в Instagram о проблемах, с которыми сталкиваются. Также было написано обращение в прокуратуру. В частности, в августе сообщалось, что Тюменская область закупила российский аналог инсулина для обеспечения больных, так как он оказался дешевле. Родители остались этим недовольны, так как не хотели менять лекарство, к которому привыкли дети.
Тюменские дети, больные сахарным диабетом, будут обеспечены дорогостоящими аппаратами для непрерывного мониторинга глюкозы. Такое обещание сделал губернатор Александр Моор во время прямой линии, которая транслировалась онлайн. «С учесом стоимости в год на одного ребенка необходимо около 250 тыс. рублей. Конечно, это под силу не всем родителям Даю депздраву области поручение представить решение о выделении необходимых средств, чтобы обеспечить каждого маленького пациента таким аппаратом. Беру ситуацию на личный контроль», — заявил глава региона. Ранее URA.RU писало, что тюменские мамы, чьи дети страдают сахарным диабетом, рассказали в Instagram о проблемах, с которыми сталкиваются. Также было написано обращение в прокуратуру. В частности, в августе сообщалось, что Тюменская область закупила российский аналог инсулина для обеспечения больных, так как он оказался дешевле. Родители остались этим недовольны, так как не хотели менять лекарство, к которому привыкли дети.