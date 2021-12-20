20 декабря 2021

Тюменские власти закупят дорогие аппараты для детей с диабетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание о реализации национальных проектов с министром финансов Антоном Силуановым. Тюмень, моор александр, портрет
Губернатор Александр Моор взял ситуацию ан личный контроль Фото:

Тюменские дети, больные сахарным диабетом, будут обеспечены дорогостоящими аппаратами для непрерывного мониторинга глюкозы. Такое обещание сделал губернатор Александр Моор во время прямой линии, которая транслировалась онлайн.

«С учесом стоимости в год на одного ребенка необходимо около 250 тыс. рублей. Конечно, это под силу не всем родителям Даю депздраву области поручение представить решение о выделении необходимых средств, чтобы обеспечить каждого маленького пациента таким аппаратом. Беру ситуацию на личный контроль», — заявил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что тюменские мамы, чьи дети страдают сахарным диабетом, рассказали в Instagram о проблемах, с которыми сталкиваются. Также было написано обращение в прокуратуру. В частности, в августе сообщалось, что Тюменская область закупила российский аналог инсулина для обеспечения больных, так как он оказался дешевле. Родители остались этим недовольны, так как не хотели менять лекарство, к которому привыкли дети.

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Тюменские дети, больные сахарным диабетом, будут обеспечены дорогостоящими аппаратами для непрерывного мониторинга глюкозы. Такое обещание сделал губернатор Александр Моор во время прямой линии, которая транслировалась онлайн. «С учесом стоимости в год на одного ребенка необходимо около 250 тыс. рублей. Конечно, это под силу не всем родителям Даю депздраву области поручение представить решение о выделении необходимых средств, чтобы обеспечить каждого маленького пациента таким аппаратом. Беру ситуацию на личный контроль», — заявил глава региона. Ранее URA.RU писало, что тюменские мамы, чьи дети страдают сахарным диабетом, рассказали в Instagram о проблемах, с которыми сталкиваются. Также было написано обращение в прокуратуру. В частности, в августе сообщалось, что Тюменская область закупила российский аналог инсулина для обеспечения больных, так как он оказался дешевле. Родители остались этим недовольны, так как не хотели менять лекарство, к которому привыкли дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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