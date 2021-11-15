Российский аналог оказался дешевле, поэтому детям с диабетом пришлось менять препарат, к которому они привыкли (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родители тюменских детей, страдающих сахарным диабетом, рассказали о проблемах обеспечения лекарствами и жизненно необходимым оборудованием, и тем самым инициировали прокурорскую проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

«В Тюменской области продолжается проверка соблюдения прав детей, страдающих сахарным диабетом, на обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями. О случаях нарушений прав таких детей можно сообщить по телефону 8 (3452) 27-04-68», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее мамы, чьи дети страдают сахарным диабетом, рассказали в Instagram о проблемах, с которыми столкнулись. Также было написано обращение в прокуратуру. В частности, в августе сообщалось, что Тюменская область закупила российский аналог инсулина для обеспечения больных, так как он оказался дешевле. Родители остались этим недовольны, так как не хотели менять препарат, к которому привыкли дети.

Кроме того, родители обратились к губернатору Александру Моору с просьбой предусмотреть в бюджете деньги на обеспечение несовершеннолетних диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы. Сейчас такие аппараты получить бесплатно нельзя, так как это не предусмотрено областными программами.

В оперативный штаб региона направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил.