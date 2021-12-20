Курганцы пожаловались на стоимость пересдачи экзамена в ГИБДД. «Доверия к автошколам больше нет»

21 декабря 2021 в 19:55 Размер текста - 17 +

За пересдачу экзамена на водительские права курганцы платят по 4 -5 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана с апреля не может сдать экзамены на водительские права. За это время цены за пересдачу экзамена выросли, пишет анонимный автор в курганском паблике во «ВКонтаткте». Пользователи соглашаются с ним в комментариях. «Не могу сдать на права, сдаю с апреля 2021. Шансов очень мало у всех. Цену на пересдачу подняли и теперь, чтобы тебя записали на экзамен, автошколе нужно заплатить 4000. В эту сумму включены 2 дополнительных часа. Дополнительный час для подготовки стоит 800 р, и того, чтобы подготовиться к экзамену и выйти на него, нужно заплатить более 5000», — говорится в посте анонимного автора в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». По мнению автора поста, автошколы нужно наказывать за низкий процент сдачи экзаменов и за высокие цены. «Доверия к автошколам больше нет, с нас тянут деньги и новый регламент всем только на руку. Скоро это выльется в то, что люди будут ездить без прав и без автошкол!», — отмечает автор. В комментариях курганцы пишут о своем опыте обучения в автошколах. «Я сдала в сентябре в Челябинске с 1 раза, в Кургане потратила 150 тысяч на инструкторов и два раза несдача», — написала жительница Кургана. По словам администратора одной из автошкол Кургана, каждое учреждение устанавливает свою стоимость пересдачи экзаменов. Она варьируется от двух до четырех тысяч рублей. В услугу могут входить дополнительные практические занятия. Автошколы записывают на пересдачу только своих курсантов. Ранее URA.RU писало, что курганцы массово не могут сдать экзамены на водительские права из-за нового регламента в ГИБДД (с 1 апреля 2021). С первой попытки водительские удостоверения получают около 7,2% кандидатов в водители. С последующих попыток права получают 13,5% кандидатов, сообщали в ГИБДД. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Кургана с апреля не может сдать экзамены на водительские права. За это время цены за пересдачу экзамена выросли, пишет анонимный автор в курганском паблике во «ВКонтаткте». Пользователи соглашаются с ним в комментариях. «Не могу сдать на права, сдаю с апреля 2021. Шансов очень мало у всех. Цену на пересдачу подняли и теперь, чтобы тебя записали на экзамен, автошколе нужно заплатить 4000. В эту сумму включены 2 дополнительных часа. Дополнительный час для подготовки стоит 800 р, и того, чтобы подготовиться к экзамену и выйти на него, нужно заплатить более 5000», — говорится в посте анонимного автора в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». По мнению автора поста, автошколы нужно наказывать за низкий процент сдачи экзаменов и за высокие цены. «Доверия к автошколам больше нет, с нас тянут деньги и новый регламент всем только на руку. Скоро это выльется в то, что люди будут ездить без прав и без автошкол!», — отмечает автор. В комментариях курганцы пишут о своем опыте обучения в автошколах. «Я сдала в сентябре в Челябинске с 1 раза, в Кургане потратила 150 тысяч на инструкторов и два раза несдача», — написала жительница Кургана. По словам администратора одной из автошкол Кургана, каждое учреждение устанавливает свою стоимость пересдачи экзаменов. Она варьируется от двух до четырех тысяч рублей. В услугу могут входить дополнительные практические занятия. Автошколы записывают на пересдачу только своих курсантов. Ранее URA.RU писало, что курганцы массово не могут сдать экзамены на водительские права из-за нового регламента в ГИБДД (с 1 апреля 2021). С первой попытки водительские удостоверения получают около 7,2% кандидатов в водители. С последующих попыток права получают 13,5% кандидатов, сообщали в ГИБДД.