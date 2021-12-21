Минобрнауки России спасло национальное достояние страны

21 декабря 2021 в 19:53 Размер текста - 17 +

«Наука» задолжала ФНС и кредиторам боле 890 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерство высшего образования и науки РФ спасло от банкротства старейшее издательство России «Наука» — в 2027 году оно отметит свое трехсотлетие. Ведомство помогло частично погасить долги и заключить мировое соглашение с ФНС. Издательство будет реорганизовано, а на его базе появится новый научно-культурный проект. «В течение 2021 года Минобрнауки России достигнута договоренность по спорным вопросам с ФНС России для подписания мирового соглашения, погашены задолженности издательства перед иными (внешними) кредиторами. Для реализации мирового соглашения 13 декабря 2021 года Правительство РФ приняло постановление о передаче в залог ФНС России здания издательства», — сообщает на официальном сайте Минобрнауки РФ. Начиная с 2015 года у «Науки» начались финансовые трудности. Выросли расходы на содержание персонала, суммы налога на имущества, а следом за этим — налоговая задолженность. Одной лишь ФНС издательство было обязано выплатить более 800 миллионов рублей. Также общая сумма задолженности перед бюджетом РФ и внешними кредиторами составила более 890 миллионов рублей. В отношении издательства начался процесс банкротства. «Наука» заключила с ФНС мировое соглашение, по которому обязалась выплатить всю задолженность в течение трех лет. Часть суммы будет погашена за счет имущества издания. Ряд объектов недвижимости, которые не использовались издательством, будет передан государству. «Науке» будет выплачена денежная компенсация. Также правительство РФ приняло решение о реорганизации издательства в бюджетное учреждение. На его базе будет создан новый научно-культурный проект. В частности, граждане получат свободный доступ к электронной библиотечной системе «Науки». Она содержит более 89 000 статей из 162 научных журналов и более 1 000 книжных изданий. Издательство «Наука» было основано в 1727 году. Тогда при Академии наук появилась типография, которая выпускала научные издания. В XVIII и XIX веках в «Науке» публиковались труды российского естествоиспытателя Михаила Ломоносова, историка, географа и основателя Екатеринбурга Василия Татищева, а также произведения поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и многих других. В период Советского Союза издание выпускало труды знаменитых деятелей эпохи, в том числе основоположника российской космонавтики Сергея Королева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство высшего образования и науки РФ спасло от банкротства старейшее издательство России «Наука» — в 2027 году оно отметит свое трехсотлетие. Ведомство помогло частично погасить долги и заключить мировое соглашение с ФНС. Издательство будет реорганизовано, а на его базе появится новый научно-культурный проект. «В течение 2021 года Минобрнауки России достигнута договоренность по спорным вопросам с ФНС России для подписания мирового соглашения, погашены задолженности издательства перед иными (внешними) кредиторами. Для реализации мирового соглашения 13 декабря 2021 года Правительство РФ приняло постановление о передаче в залог ФНС России здания издательства», — сообщает на официальном сайте Минобрнауки РФ. Начиная с 2015 года у «Науки» начались финансовые трудности. Выросли расходы на содержание персонала, суммы налога на имущества, а следом за этим — налоговая задолженность. Одной лишь ФНС издательство было обязано выплатить более 800 миллионов рублей. Также общая сумма задолженности перед бюджетом РФ и внешними кредиторами составила более 890 миллионов рублей. В отношении издательства начался процесс банкротства. «Наука» заключила с ФНС мировое соглашение, по которому обязалась выплатить всю задолженность в течение трех лет. Часть суммы будет погашена за счет имущества издания. Ряд объектов недвижимости, которые не использовались издательством, будет передан государству. «Науке» будет выплачена денежная компенсация. Также правительство РФ приняло решение о реорганизации издательства в бюджетное учреждение. На его базе будет создан новый научно-культурный проект. В частности, граждане получат свободный доступ к электронной библиотечной системе «Науки». Она содержит более 89 000 статей из 162 научных журналов и более 1 000 книжных изданий. Издательство «Наука» было основано в 1727 году. Тогда при Академии наук появилась типография, которая выпускала научные издания. В XVIII и XIX веках в «Науке» публиковались труды российского естествоиспытателя Михаила Ломоносова, историка, географа и основателя Екатеринбурга Василия Татищева, а также произведения поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и многих других. В период Советского Союза издание выпускало труды знаменитых деятелей эпохи, в том числе основоположника российской космонавтики Сергея Королева.