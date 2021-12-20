Губернатор Шумков отчитался о росте доходов бюджета региона

По данным Вадима Шумкова, за 11 месяцев доходы областного бюджета выросли на 21% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Собственные доходы бюджета Курганской области по итогам 11 месяцев 2021 года выросли на 21%. При этом в 2020 году в регионе, в отличие от многих других, доходы областной казны также росли, заявил губернатор Вадим Шумков.

«В 2020 году многие регионы падали по собственным доходам, Курганская область выросла на 7%. В 2021 году на текущий период, на 11 месяцев у меня есть отчет, уже плюс 21% по собственным доходам. То есть если у других регионов это восстановительный рост, когда падаешь, а потом отрастаешь, то у нас рост на рост идет», — рассказал Шумков в прямом эфире программы ГТРК «Курган» на канале «Россия 24».

По его словам, положительного эффекта удалось добиться, в том числе, благодаря мероприятиям по стимулированию экономики. Например, с начала года 200 предприятий региона получили субсидии на покупку нового оборудования. «Сотни предприятий и предпринимателей получили субсидии и гранты по программе развития АПК. Выдано почти 60 займов под реализацию небольших инвестиционных проектов со ставкой 0,1%», — добавил губернатор.

По данным финуправления Курганской области, на 10 декабря собственные доходы бюджета региона составили 24,1 млрд рублей (на 10 декабря 2020 года они составляли 19,85 млрд рублей). Рост по сравнению с прошлогодними показателями составил 21,4%.

Ранее URA.RU сообщало, что рост собственных доходов зафиксирован и в бюджете Кургана. Городские власти объясняли это ростом поступлений от налога на доходы физических лиц, от налога на имущество физических лиц и от патентной системы. Также выросли поступления платежей при пользовании природных ресурсов и доходы от продажи активов.