Источник: на должность главы МЧС рассматривают губернатора

22 декабря 2021 в 10:45 Размер текста - 17 +

Назначение российского министра — кадровая спецоперация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Назначение нового главы МЧС России вместо погибшего Евгения Зиничева произойдет до конца 2021 года. Об этом сообщают два источника URA.RU в спасательном министерстве, прогнозируя появление шорт-листа из двух персон. Одна из них — губернатор Иркутской области, выходец из МЧС Игорь Кобзев. «27 декабря — День спасателя, ожидается, что к этому моменту будет приурочен документ и представление нового министра. В данный момент рассматриваются как минимум две кандидатуры. Одна из них — нынешний губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Вторая пока не называется», — резюмирует имеющуюся информацию собеседник URA.RU. Политолог, руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков, ранее комментировавший карьерные перемещения Кобзева, считает, что назначение возможно. «У меня нет какой-то информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть [это], но да, это возможно. С момента гибели Зиничева прошло почти полгода, длительное время МЧС находится без главы, поэтому вопрос надо решать. Теоретически это возможно, но как будет на практике — я не знаю. На самом деле, и в последнее время это стало заметно, вокруг достаточно серьезных назначений ходит много слухов. Посмотрим, как будет», — говорит собеседник URA.RU. Политтехнолог Марат Баширов полагает, что информация о назначении Игоря Кобзева на должность главы МЧС подтвердить сложно: «Кадровые назначения президента РФ Владимира Путина находятся за семью печатями. Поэтому к инсайду про Кобзева я бы серьезно не относился», — отметил он. Игорь Кобзев и ранее рассматривался в качестве кандидата на роль главы МЧС. В пользу этого говорит биография нынешнего иркутского губернатора, который пришел на нынешнюю должность с позиции замминистра МЧС и был одним из протеже Евгения Зиничева. Последний погиб в начале сентября под Норильском. После трагической кончины в списке претендентов на должность упоминались губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также нынешние замглавы МЧС Виктор Яцуценко и Андрей Гурович. В последние месяцы врио министра был первый замминистра Александр Чуприян. Ожидается, что на этой же позиции он останется при назначении нового руководителя ведомства. В администрации губернатора Иркутской области URA.RU сообщили, что не располагают информацией о назначении Игоря Кобзева на новый пост. Письменный запрос в пресс-службу МЧС России направлен, к моменту публикации ответа не поступило. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Назначение нового главы МЧС России вместо погибшего Евгения Зиничева произойдет до конца 2021 года. Об этом сообщают два источника URA.RU в спасательном министерстве, прогнозируя появление шорт-листа из двух персон. Одна из них — губернатор Иркутской области, выходец из МЧС Игорь Кобзев. «27 декабря — День спасателя, ожидается, что к этому моменту будет приурочен документ и представление нового министра. В данный момент рассматриваются как минимум две кандидатуры. Одна из них — нынешний губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Вторая пока не называется», — резюмирует имеющуюся информацию собеседник URA.RU. Политолог, руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков, ранее комментировавший карьерные перемещения Кобзева, считает, что назначение возможно. «У меня нет какой-то информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть [это], но да, это возможно. С момента гибели Зиничева прошло почти полгода, длительное время МЧС находится без главы, поэтому вопрос надо решать. Теоретически это возможно, но как будет на практике — я не знаю. На самом деле, и в последнее время это стало заметно, вокруг достаточно серьезных назначений ходит много слухов. Посмотрим, как будет», — говорит собеседник URA.RU. Политтехнолог Марат Баширов полагает, что информация о назначении Игоря Кобзева на должность главы МЧС подтвердить сложно: «Кадровые назначения президента РФ Владимира Путина находятся за семью печатями. Поэтому к инсайду про Кобзева я бы серьезно не относился», — отметил он. Игорь Кобзев и ранее рассматривался в качестве кандидата на роль главы МЧС. В пользу этого говорит биография нынешнего иркутского губернатора, который пришел на нынешнюю должность с позиции замминистра МЧС и был одним из протеже Евгения Зиничева. Последний погиб в начале сентября под Норильском. После трагической кончины в списке претендентов на должность упоминались губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также нынешние замглавы МЧС Виктор Яцуценко и Андрей Гурович. В последние месяцы врио министра был первый замминистра Александр Чуприян. Ожидается, что на этой же позиции он останется при назначении нового руководителя ведомства. В администрации губернатора Иркутской области URA.RU сообщили, что не располагают информацией о назначении Игоря Кобзева на новый пост. Письменный запрос в пресс-службу МЧС России направлен, к моменту публикации ответа не поступило.