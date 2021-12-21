Экс-депутат Госдумы обратилась к Путину из-за угроз вора в законе

22 декабря 2021 в 01:20 Размер текста - 17 +

Максакова заявила, что боится за свою жизнь из-за угроз вора в законе Тюрика Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Российская оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова обратилась к президенту России Владимиру Путину за помощью. Она заявила, что боится за свою жизнь из-за угроз бывшего мужа, вора в законе Владимира Тюрина (Тюрик). Максакова рассказала, что живет на Украине и боится приезжать в Москву из-за угроз экс-супруга. «Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо — летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются», — сообщила певица в разговоре с News.ru . Она отметила, что ей не к кому больше обращаться за помощью, кроме как к Путину. Максакова попросила российского лидера дать распоряжение о доработке статьи 210 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), так как в настоящее время, считает Максакова, «статья носит декларативный характер». Она отметила, что если соответствующие поправки будут приняты, то это позволит привлечь к ответственности по закону многих, «кто заслужил наказание, но остается безнаказанным, продолжает жить, круша жизни чужие». Ранее суд обязал Максакову выплатить Тюрину алименты за двоих детей. Максакову также отправляли на психологическую экспертизу по заключению суда, в ходе которого экс-супруга вора в законе оспаривала подписанную ей же дарственную на квартиру. Она заявляла, что подписала документ «под давлением и в неадекватном состоянии». Однако Пресненский суд Москвы 20 декабря 2021 года принял решение о передаче элитной недвижимости старшим детям звезды — Людмиле и Илье, передает «Федеральное агентство новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова обратилась к президенту России Владимиру Путину за помощью. Она заявила, что боится за свою жизнь из-за угроз бывшего мужа, вора в законе Владимира Тюрина (Тюрик). Максакова рассказала, что живет на Украине и боится приезжать в Москву из-за угроз экс-супруга. «Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо — летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются», — сообщила певица в разговоре с News.ru. Она отметила, что ей не к кому больше обращаться за помощью, кроме как к Путину. Максакова попросила российского лидера дать распоряжение о доработке статьи 210 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), так как в настоящее время, считает Максакова, «статья носит декларативный характер». Она отметила, что если соответствующие поправки будут приняты, то это позволит привлечь к ответственности по закону многих, «кто заслужил наказание, но остается безнаказанным, продолжает жить, круша жизни чужие». Ранее суд обязал Максакову выплатить Тюрину алименты за двоих детей. Максакову также отправляли на психологическую экспертизу по заключению суда, в ходе которого экс-супруга вора в законе оспаривала подписанную ей же дарственную на квартиру. Она заявляла, что подписала документ «под давлением и в неадекватном состоянии». Однако Пресненский суд Москвы 20 декабря 2021 года принял решение о передаче элитной недвижимости старшим детям звезды — Людмиле и Илье, передает «Федеральное агентство новостей».