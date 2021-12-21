Бастрыкин взял под контроль дело об избиении фигуриста Соловьева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует ход дела по факту избиения в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве [Андрею Стрижову] доложить обо всех обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Также отмечается, что Александр Бастрыкин дал поручение ходатайствовать перед надзорными органами о передаче материалов проверки из полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве.
На злоумышленников, напавших на Соловьева, были составлены административные протоколы по обвинению в мелком хулиганстве, подразумевающие наказание в виде ареста на срок до 15 суток, передает РЕН ТВ. Однако есть вероятность, что дело может быть переквалифицировано в уголовное.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует ход дела по факту избиения в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве [Андрею Стрижову] доложить обо всех обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Также отмечается, что Александр Бастрыкин дал поручение ходатайствовать перед надзорными органами о передаче материалов проверки из полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве. На злоумышленников, напавших на Соловьева, были составлены административные протоколы по обвинению в мелком хулиганстве, подразумевающие наказание в виде ареста на срок до 15 суток, передает РЕН ТВ. Однако есть вероятность, что дело может быть переквалифицировано в уголовное. Ранее сообщалось, что ночью в Москве был избит фигурист Дмитрий Соловьев. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами. Позже в интернете появились кадры с избиением олимпийского чемпиона. Врачи поставили диагноз фигуристу после избиения, передает Sport24.