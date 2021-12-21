21 декабря 2021

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении фигуриста Соловьева

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов по делу об избиении фигуриста Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует ход дела по факту избиения в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве [Андрею Стрижову] доложить обо всех обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Также отмечается, что Александр Бастрыкин дал поручение ходатайствовать перед надзорными органами о передаче материалов проверки из полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве.

На злоумышленников, напавших на Соловьева, были составлены административные протоколы по обвинению в мелком хулиганстве, подразумевающие наказание в виде ареста на срок до 15 суток, передает РЕН ТВ. Однако есть вероятность, что дело может быть переквалифицировано в уголовное.

Ранее сообщалось, что ночью в Москве был избит фигурист Дмитрий Соловьев. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами. Позже в интернете появились кадры с избиением олимпийского чемпиона. Врачи поставили диагноз фигуристу после избиения, передает Sport24.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует ход дела по факту избиения в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве [Андрею Стрижову] доложить обо всех обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Также отмечается, что Александр Бастрыкин дал поручение ходатайствовать перед надзорными органами о передаче материалов проверки из полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве. На злоумышленников, напавших на Соловьева, были составлены административные протоколы по обвинению в мелком хулиганстве, подразумевающие наказание в виде ареста на срок до 15 суток, передает РЕН ТВ. Однако есть вероятность, что дело может быть переквалифицировано в уголовное. Ранее сообщалось, что ночью в Москве был избит фигурист Дмитрий Соловьев. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами. Позже в интернете появились кадры с избиением олимпийского чемпиона. Врачи поставили диагноз фигуристу после избиения, передает Sport24.
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