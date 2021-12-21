Части россиян повысят зарплаты в 2022 году на 11%. Заявление Центра министра Решетникова

22 декабря 2021 в 05:01 Размер текста - 17 +

В РФ 30% компаний собираются повысить зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Треть компаний России намерены повысить заработные платы в 2022 году на 11%. Об этом сообщается в оперативной социально-экономической аналитике Центра стратегических разработок (ЦСР). «В 2022 году каждая пятая компания (22%) планирует увеличить численность кадров (в пределах 10%) и еще треть (33%) говорит о росте заработной платы (в пределах 11%)», — передает сообщение «Прайм». В ЦСР отметили, что в 2021 году зарплаты в среднем выросли на 8%. В выборке ЦСР — 10 тысяч компаний различных секторов экономики из разных регионов. Две трети из них — предприятия малого и среднего бизнеса. Центр стратегических разработок — некоммерческая организация, основанная в декабре 1999 года. Ее основная задача — оказание экспертного содействия органам власти, общественным институтам и бизнесу в достижении национальных целей развития страны до 2030 года и реализации нацпроектов. В 2020 году министр экономического развития России Максим Решетников был назначен председателем совета ЦСР. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Треть компаний России намерены повысить заработные платы в 2022 году на 11%. Об этом сообщается в оперативной социально-экономической аналитике Центра стратегических разработок (ЦСР). «В 2022 году каждая пятая компания (22%) планирует увеличить численность кадров (в пределах 10%) и еще треть (33%) говорит о росте заработной платы (в пределах 11%)», — передает сообщение «Прайм». В ЦСР отметили, что в 2021 году зарплаты в среднем выросли на 8%. В выборке ЦСР — 10 тысяч компаний различных секторов экономики из разных регионов. Две трети из них — предприятия малого и среднего бизнеса. Центр стратегических разработок — некоммерческая организация, основанная в декабре 1999 года. Ее основная задача — оказание экспертного содействия органам власти, общественным институтам и бизнесу в достижении национальных целей развития страны до 2030 года и реализации нацпроектов. В 2020 году министр экономического развития России Максим Решетников был назначен председателем совета ЦСР.