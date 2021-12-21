21 декабря 2021

Части россиян повысят зарплаты в 2022 году на 11%. Заявление Центра министра Решетникова

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В РФ 30% компаний собираются повысить зарплату Фото:

Треть компаний России намерены повысить заработные платы в 2022 году на 11%. Об этом сообщается в оперативной социально-экономической аналитике Центра стратегических разработок (ЦСР).

«В 2022 году каждая пятая компания (22%) планирует увеличить численность кадров (в пределах 10%) и еще треть (33%) говорит о росте заработной платы (в пределах 11%)», — передает сообщение «Прайм». В ЦСР отметили, что в 2021 году зарплаты в среднем выросли на 8%.

В выборке ЦСР — 10 тысяч компаний различных секторов экономики из разных регионов. Две трети из них — предприятия малого и среднего бизнеса.

Центр стратегических разработок — некоммерческая организация, основанная в декабре 1999 года. Ее основная задача — оказание экспертного содействия органам власти, общественным институтам и бизнесу в достижении национальных целей развития страны до 2030 года и реализации нацпроектов. В 2020 году министр экономического развития России Максим Решетников был назначен председателем совета ЦСР.

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Треть компаний России намерены повысить заработные платы в 2022 году на 11%. Об этом сообщается в оперативной социально-экономической аналитике Центра стратегических разработок (ЦСР). «В 2022 году каждая пятая компания (22%) планирует увеличить численность кадров (в пределах 10%) и еще треть (33%) говорит о росте заработной платы (в пределах 11%)», — передает сообщение «Прайм». В ЦСР отметили, что в 2021 году зарплаты в среднем выросли на 8%. В выборке ЦСР — 10 тысяч компаний различных секторов экономики из разных регионов. Две трети из них — предприятия малого и среднего бизнеса. Центр стратегических разработок — некоммерческая организация, основанная в декабре 1999 года. Ее основная задача — оказание экспертного содействия органам власти, общественным институтам и бизнесу в достижении национальных целей развития страны до 2030 года и реализации нацпроектов. В 2020 году министр экономического развития России Максим Решетников был назначен председателем совета ЦСР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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