Министр Решетников получил новый пост в Москве

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В январе этого года Решетников был назначен министром экономического развития РФ. До назначения — с сентября 2017 года — он являлся губернатором Пермского края.

ЦСР — некоммерческая организация, основанная в декабре 1999 года. Ее основная задача — оказание экспертного содействия органам власти, общественным институтам и бизнесу в достижении национальных целей развития страны до 2030 года и реализации нацпроектов.

«Максим Решетников стал председателем совета ЦСР. Соответствующее решение совет фонда принял на заседании, состоявшемся 24 июля», — указано на сайте Центра стратегических разработок.

Министр экономического развития России Максим Решетников назначен председателем совета Центра стратегических разработок. Информация опубликована на сайте ЦСР. На этом посту Решетников сменил помощника президента РФ Максима Орешкина.

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