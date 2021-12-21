В США испугались угрозы для экономики из-за импортозамещения в РФ

22 декабря 2021 в 08:17 Размер текста - 17 +

В США считают, что Россия отходит от принципа справедливой конкуренции Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США назвали импортозамещение в России отходом от норм Всемирной торговой организации (ВТО), что ставит американский бизнес в невыгодное экономическое положение. Об этом заявили в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай. «В этом отчете представлен обзор продолжающегося отхода России от руководящих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационная практика, более открытая торговля, предсказуемость, прозрачность и справедливая конкуренция. Несоблюдение норм, правил и обязательств ВТО ставит американских рабочих и бизнес в невыгодное экономическое положение и не позволяет им конкурировать на равных условиях», — указано на сайте офиса торгового представителя США. У США вызывают опасения российские стратегии импортозамещения ИТ-сектора и то, что Москва продолжает предоставлять льготы товарам и услугам отечественного производства. Также они заявили, что в сельском хозяйстве Россия сохраняет ограничения на импорт, которые не связаны с наукой, и не признает гарантии других государств в отношении экспортных мощностей. В пандемию коронавируса Москва расширила контроль над экономикой РФ и ужесточила ограничения на торговлю, что усугубило ситуацию. В пресс-службе заявили, что ведомство продолжит сотрудничать с партнерами-единомышленниками. Торговое представительство США планирует с помощью системы ВТО привлечь Россию к ответственности, передает сайт MK.RU . Из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России у Москвы ухудшились отношения с Западом. Россию обвинили во вмешательстве, западные страны ввели санкции в отношении РФ. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что санкции не приводят к достижению целей. По его словам, страна адаптировалась к условиям экономики и смогла извлечь выгоду в плане развития производства и импортозамещения. Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров заявлял, что санкции со стороны США помогают развитию импортозамещения в различных отраслях, передает Vse42.ru. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США назвали импортозамещение в России отходом от норм Всемирной торговой организации (ВТО), что ставит американский бизнес в невыгодное экономическое положение. Об этом заявили в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай. «В этом отчете представлен обзор продолжающегося отхода России от руководящих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационная практика, более открытая торговля, предсказуемость, прозрачность и справедливая конкуренция. Несоблюдение норм, правил и обязательств ВТО ставит американских рабочих и бизнес в невыгодное экономическое положение и не позволяет им конкурировать на равных условиях», — указано на сайте офиса торгового представителя США. У США вызывают опасения российские стратегии импортозамещения ИТ-сектора и то, что Москва продолжает предоставлять льготы товарам и услугам отечественного производства. Также они заявили, что в сельском хозяйстве Россия сохраняет ограничения на импорт, которые не связаны с наукой, и не признает гарантии других государств в отношении экспортных мощностей. В пандемию коронавируса Москва расширила контроль над экономикой РФ и ужесточила ограничения на торговлю, что усугубило ситуацию. В пресс-службе заявили, что ведомство продолжит сотрудничать с партнерами-единомышленниками. Торговое представительство США планирует с помощью системы ВТО привлечь Россию к ответственности, передает сайт MK.RU. Из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России у Москвы ухудшились отношения с Западом. Россию обвинили во вмешательстве, западные страны ввели санкции в отношении РФ. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что санкции не приводят к достижению целей. По его словам, страна адаптировалась к условиям экономики и смогла извлечь выгоду в плане развития производства и импортозамещения. Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров заявлял, что санкции со стороны США помогают развитию импортозамещения в различных отраслях, передает Vse42.ru.