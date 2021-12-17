В Кремле пригрозили Евросоюзу контрмерами из-за санкций

Дмитрий Песков заявил, что РФ адаптировалась к экономическим условиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России предпримут зеркальные меры в ответ на санкции, которые ввел Евросоюз. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, санкции Евросоюза незаконны с точки зрения международного права.

«У нас есть целый набор контрмер. Они зеркально будут продлеваться с нашей стороны. Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, санкции еще никого не приводили к достижению поставленных целей. Песков сказал, что Россия адаптировалась к существующим экономическим условиям и научилась извлекать выгоду в плане импортозамещения и развития производства.

Страны Евросоюза 17 декабря единогласно продлили экономические санкции против России. Санкции продлеваются на полгода, пишет «Ридус». Лидеры стран призвали РФ выполнять свою часть сделки и придерживаться минских договоренностей, сообщает RT. Если Россия нападет на Украину, то будут предприняты контрмеры, которые повлекут последствия, сказано в заявлении по итогам саммита ЕС.