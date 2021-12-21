В два часа ночи загорелся вокзал станции Коротчаево Фото: Илья Московец © URA.RU

При пожаре на железнодорожном вокзале станции Коротчаево (ЯНАО), который произошел 22 декабря ночью, в 02:05, погибли три рабочих ОАО «Северстройсервис». Как сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры по УРФО, они осуществляли строительные работы на вокзале.

«22.12. в 02:05 произошло возгорание помещения здания железнодорожного вокзала станции Коротчаево. На месте пожара обнаружены три трупа рабочих ОАО „Северстройсервис“, которые осуществляли строительные работы на вокзале», — говорится в telegram-канале ведомства.

Вокзал не работал в связи с реконструкцией. Задержек поездов нет. На место происшествия выехал Новоуренгойский транспортный прокурор.

Следственными органами проводится процессуальная проверка. Ранее URA.RU сообщало, что загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала.

Ночью загорелся вокзал на станции Коротчаево Фото: Уральская транспортная прокуратура

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