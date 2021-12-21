21 декабря 2021

Топ-менеджера челябинского экс-губернатора оставили за решеткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Обход Борисом Дубровским мест строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс возле цирка. Челябинск, средний палец, передерий виталий, жест рукой, павлюк алексей, дубровский борис
Алексей Павлюк (в центре) работал на семью экс-губернатор Бориса Дубровского (слева) Фото:

Бывший директор ПО «Монтажник» Алексей Павлюк, арестованный по обвинению мошенничестве и невыплате зарплаты, останется в СИЗО еще на три месяца. Такое решение принял 22 декабря Тракторозаводский районный суд Челябинска. Фирма, контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, находится в состоянии банкротства.

«Следствие подало ходатайство о продлении ранее избранной меры пресечения. Суд удовлетворил его, оставив Павлюка в следственном изоляторе по 24 марта 2022 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Изначально Павлюк представлял связанное с Дубровскими ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“». Фирма рассчитывала на подряд по строительству конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Затем Дубровские приобрели «Монтажник», который и занялся реализацией проекта, а Павлюк стал директором фирмы. В стройку вложили 4,5 млрд бюджетных рублей, после чего она замерла на нулевом цикле.

Менеджера обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам «Монтажника» на сумму порядка 8,7 млн рублей, недоплате в бюджет налогов на 29 млн рублей и хищении около 8 млн рублей у самой компании. По делу опрошено более 300 потерпевших и 45 свидетелей.

ПО «Монтажник» признано банкротом. Претензии кредиторов совокупно составляют порядка 2 млрд рублей. По решению суда, на имущество бывшего главы региона наложен арест, который сейчас он пытается снять.

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Бывший директор ПО «Монтажник» Алексей Павлюк, арестованный по обвинению мошенничестве и невыплате зарплаты, останется в СИЗО еще на три месяца. Такое решение принял 22 декабря Тракторозаводский районный суд Челябинска. Фирма, контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, находится в состоянии банкротства. «Следствие подало ходатайство о продлении ранее избранной меры пресечения. Суд удовлетворил его, оставив Павлюка в следственном изоляторе по 24 марта 2022 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Изначально Павлюк представлял связанное с Дубровскими ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“». Фирма рассчитывала на подряд по строительству конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Затем Дубровские приобрели «Монтажник», который и занялся реализацией проекта, а Павлюк стал директором фирмы. В стройку вложили 4,5 млрд бюджетных рублей, после чего она замерла на нулевом цикле. Менеджера обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам «Монтажника» на сумму порядка 8,7 млн рублей, недоплате в бюджет налогов на 29 млн рублей и хищении около 8 млн рублей у самой компании. По делу опрошено более 300 потерпевших и 45 свидетелей. ПО «Монтажник» признано банкротом. Претензии кредиторов совокупно составляют порядка 2 млрд рублей. По решению суда, на имущество бывшего главы региона наложен арест, который сейчас он пытается снять.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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