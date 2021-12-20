Челябинский экс-губернатор спасает имущество на 73 млн рублей

Борис Дубровский начал тяжбу с судебными приставами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский оспаривает действия судебных приставов, арестовавших его имущество на 73 млн рублей в рамках банкротства ПО «Монтажник». Это следует из базы данных судебных дел.

«Ходатайство Дубровского об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя поступило 17 декабря. Дата рассмотрения дела пока не назначена», — сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

Деньги экс-губернатор получил в результате сделок с подконтрольным его семье ПО «Монтажник», законность которых оспорил конкурсный управляющий фирмы. Перечисления производились с 1 июня 2019 года по 3 июня 2020 года, когда Дубровский уже находился в отставке.

В октябре 2021 года суд принял соответствующий иск к производству и в том же месяце удовлетворил его. Уже 29 октября Орджоникидзевский районный отдел судебных приставов по Магнитогорску начал исполнительное производство. Сам Дубровский недоступен для комментариев, по информации URA.RU он находится вне пределов России. Его представители не комментируют обстоятельства, связанные с банкротством фирмы.

Семья Дубровских приобрела компанию «Монтажник» в 2017 году, когда Дубровский-старший был главой региона. Предприятие занялось возведением конгресс-холла для саммитов стран ШОС и БРИКС. Когда выделенные из областной казны 4,5 млрд рублей освоили, стройка остановилась, и началось расследование уголовного дела. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. Летом 2021 года в компании ввели конкурсное производство, долги его оцениваются примерно в 2 млрд рублей. Бывший руководитель фирмы Алексей Павлюк арестован по обвинению в мошенничестве и невыплате зарплаты.