Курганский ученый работает над новым способом лечения рака

Ученые надеются, что разработка поможет создать новые препараты против рака Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ученый Курганского государственного университета Дамир Сафин вместе с коллегами из Индии получил новое соединение, которое, вероятно, поможет в лечении рака. Данная информация была размещена 22 декабря на сайте КГУ.

«Над новыми препаратами против рака работает совместно с коллегами из Индии ведущий научный сотрудник молодежной лаборатории „Перспективные материалы для индустрии и биомедицины“ Курганского государственного университета Дамир Сафин. Результаты исследований ученых опубликованы в престижном международном журнале Journal of Molecular Structure», — указано в сообщении.

По словам Сафина, ученые получили и детально охарактеризовали новое соединение, которое является производной тиомочевины. Ученый отметил, что во время исследований была выявлена потенциальная противоопухолевая активность соединения, из-за чего у него есть шанс для использования в разработке новых препаратов против рака.

Ранее стало известно, что представители КГУ занимаются разработкой нового малогабаритного турбореактивного двигателя, аналогов которому нет в России. Двигатель будут применять в беспилотных летательных аппаратах.