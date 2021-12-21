21 декабря 2021

Курганский ученый работает над новым способом лечения рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Ученые надеются, что разработка поможет создать новые препараты против рака Фото:

Ученый Курганского государственного университета Дамир Сафин вместе с коллегами из Индии получил новое соединение, которое, вероятно, поможет в лечении рака. Данная информация была размещена 22 декабря на сайте КГУ.

«Над новыми препаратами против рака работает совместно с коллегами из Индии ведущий научный сотрудник молодежной лаборатории „Перспективные материалы для индустрии и биомедицины“ Курганского государственного университета Дамир Сафин. Результаты исследований ученых опубликованы в престижном международном журнале Journal of Molecular Structure», — указано в сообщении.

По словам Сафина, ученые получили и детально охарактеризовали новое соединение, которое является производной тиомочевины. Ученый отметил, что во время исследований была выявлена потенциальная противоопухолевая активность соединения, из-за чего у него есть шанс для использования в разработке новых препаратов против рака.

Ранее стало известно, что представители КГУ занимаются разработкой нового малогабаритного турбореактивного двигателя, аналогов которому нет в России. Двигатель будут применять в беспилотных летательных аппаратах.

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Ученый Курганского государственного университета Дамир Сафин вместе с коллегами из Индии получил новое соединение, которое, вероятно, поможет в лечении рака. Данная информация была размещена 22 декабря на сайте КГУ. «Над новыми препаратами против рака работает совместно с коллегами из Индии ведущий научный сотрудник молодежной лаборатории „Перспективные материалы для индустрии и биомедицины“ Курганского государственного университета Дамир Сафин. Результаты исследований ученых опубликованы в престижном международном журнале Journal of Molecular Structure», — указано в сообщении. По словам Сафина, ученые получили и детально охарактеризовали новое соединение, которое является производной тиомочевины. Ученый отметил, что во время исследований была выявлена потенциальная противоопухолевая активность соединения, из-за чего у него есть шанс для использования в разработке новых препаратов против рака. Ранее стало известно, что представители КГУ занимаются разработкой нового малогабаритного турбореактивного двигателя, аналогов которому нет в России. Двигатель будут применять в беспилотных летательных аппаратах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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