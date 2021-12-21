В Екатеринбурге будут массово судить антимасочников

Антимасочников начали судить после рейдов Росгвардии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 16 декабря в Ленинский суд Екатеринбурга поступило 143 дела, возбужденных против граждан, которые не соблюдали масочный режим в пандемию коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе райсуда.

«С 16 декабря поступило 143 дела по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в суд постоянно поступают соответствующие дела, однако в середине месяца судить антимасочников стали более активно.

В пресс-службе Свердловского областного суда URA.RU рассказали, что с начала пандемии поступило 60 026 дел против свердловчан, не соблюдавших коронавирусные ограничения. Однако с 13 по 20 декабря в суд поступило 901 дело по статье 20.6.1 КоАП РФ.

В конце октября журналисты сообщали о массовых рейдах Росгвардии, полиции и министерства общественной безопасности Свердловской области, проверявших соблюдение масочного режима. Нарушителей искали в общественном транспорте и торговых центрах. Штраф для граждан может достигать 40 тысяч рублей.