21 декабря 2021

В Екатеринбурге будут массово судить антимасочников

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка Росгвардией и МОБом соблюдения санитарных мер. Екатеринбург, общественный транспорт, проверка автобусов, масочный режим, санитарные меры
Антимасочников начали судить после рейдов Росгвардии Фото:
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С 16 декабря в Ленинский суд Екатеринбурга поступило 143 дела, возбужденных против граждан, которые не соблюдали масочный режим в пандемию коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе райсуда.

«С 16 декабря поступило 143 дела по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в суд постоянно поступают соответствующие дела, однако в середине месяца судить антимасочников стали более активно.

В пресс-службе Свердловского областного суда URA.RU рассказали, что с начала пандемии поступило 60 026 дел против свердловчан, не соблюдавших коронавирусные ограничения. Однако с 13 по 20 декабря в суд поступило 901 дело по статье 20.6.1 КоАП РФ.

В конце октября журналисты сообщали о массовых рейдах Росгвардии, полиции и министерства общественной безопасности Свердловской области, проверявших соблюдение масочного режима. Нарушителей искали в общественном транспорте и торговых центрах. Штраф для граждан может достигать 40 тысяч рублей.

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С 16 декабря в Ленинский суд Екатеринбурга поступило 143 дела, возбужденных против граждан, которые не соблюдали масочный режим в пандемию коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе райсуда. «С 16 декабря поступило 143 дела по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в суд постоянно поступают соответствующие дела, однако в середине месяца судить антимасочников стали более активно. В пресс-службе Свердловского областного суда URA.RU рассказали, что с начала пандемии поступило 60 026 дел против свердловчан, не соблюдавших коронавирусные ограничения. Однако с 13 по 20 декабря в суд поступило 901 дело по статье 20.6.1 КоАП РФ. В конце октября журналисты сообщали о массовых рейдах Росгвардии, полиции и министерства общественной безопасности Свердловской области, проверявших соблюдение масочного режима. Нарушителей искали в общественном транспорте и торговых центрах. Штраф для граждан может достигать 40 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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