Новый глава курганского избиркома меняет оборудование для выборов

В регионе заменят старые КОИБы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области заменят старые комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБ (в обиходе также называются «электронными урнами») на более новые. Об этом URA.RU сообщил председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев.

«В ближайшей перспективе „парк“ КОИБ будет обновлен. Применяемые сегодня на территории Курганской области КОИБ-2010 будут заменены более современными комплексами КОИБ-2017», — рассказал Скиндерев.

Он добавил, что также в рамках цифровизации избирательного процесса в регионе постепенно внедряется система дистанционного электронного голосования. По его мнению, использование цифровых технологий поможет сделать выборы для избирателей удобнее и прозрачнее и исключить возможные ошибки во время голосования, связанные с человеческим фактором. В том числе ЦИК России помогает в развитии нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее члены одной из участковых избирательных комиссий анонимно сообщили URA.RU, что часть КОИБов в Екатеринбурге нуждаются в замене. При этом, в горизбиркоме ответили, что для оперативной замены вышедших из строя КОИБов создан достаточный резерв.