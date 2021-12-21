Полный курс вакцинации в регионе прошли уже более 900 тысяч человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более 40% тюменцев выступают против вакцинации от коронавируса. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутингового портала hh.ru, который провел исследование совместно со страховой компанией «Росгосстрах».

«26% опрошенных из Тюменской области отметили, что всегда были за вакцинацию, 43% — всегда были против. Еще 23% раньше поддерживали идею о прививках от COVID-19, но сейчас против, а 9% наоборот — в условиях резкого роста заболеваемости изменили свое отношение в пользу вакцинации», — рассказали в компании.

При в этом в исследовании отмечается, что на отношение к вакцинации почти не влияет страна-производитель вакцины. «Лишь на 18% респондентов влияет такой фактор, как страна-производитель вакцины, а 13% и вовсе затруднились ответить на этот вопрос», — добавили в hh.ru.

Ранее агентство писало, что тюменцы массово противятся системе QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, считая ее сегрегацией населения. Губернатор Александр Моор во время прямой линии не согласился с земляками. По официальным данным, полный курс вакцинации в регионе прошли уже более 900 тысяч человек.