21 декабря 2021

В челябинском национальном парке жалуются на дефицит снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, откликной гребень, таганай, гора
Снега в национальном парке Таганай в два раза меньше нормы Фото:

В национальном парке Таганай (Челябинская область) наблюдается дефицит снега. Как сообщили в группе парка в социальных сетях, снега на Таганае в два раза меньше нормы.

«Снега в национальном парке сегодня в два раза меньше нормы. Правда, за два минувших дня выпало почти 9 миллиметров осадков, но это все равно не дотягивает до обычного для второй декады декабря количества», — сообщили администраторы группы «Национальный парк „Таганай“» в социальной сети «ВКонтакте».

В группе добавили, ждут увеличения уровня снега во второй половине зимы. Именно тогда наблюдаются самые щедрые осадки. В конце января 2016 года после двухдневного снегопада высота сугробов достигла метра.

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В национальном парке Таганай (Челябинская область) наблюдается дефицит снега. Как сообщили в группе парка в социальных сетях, снега на Таганае в два раза меньше нормы. «Снега в национальном парке сегодня в два раза меньше нормы. Правда, за два минувших дня выпало почти 9 миллиметров осадков, но это все равно не дотягивает до обычного для второй декады декабря количества», — сообщили администраторы группы «Национальный парк „Таганай“» в социальной сети «ВКонтакте». В группе добавили, ждут увеличения уровня снега во второй половине зимы. Именно тогда наблюдаются самые щедрые осадки. В конце января 2016 года после двухдневного снегопада высота сугробов достигла метра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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