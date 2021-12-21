В челябинском национальном парке жалуются на дефицит снега

Снега в национальном парке Таганай в два раза меньше нормы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В национальном парке Таганай (Челябинская область) наблюдается дефицит снега. Как сообщили в группе парка в социальных сетях, снега на Таганае в два раза меньше нормы.

«Снега в национальном парке сегодня в два раза меньше нормы. Правда, за два минувших дня выпало почти 9 миллиметров осадков, но это все равно не дотягивает до обычного для второй декады декабря количества», — сообщили администраторы группы «Национальный парк „Таганай“» в социальной сети «ВКонтакте».

В группе добавили, ждут увеличения уровня снега во второй половине зимы. Именно тогда наблюдаются самые щедрые осадки. В конце января 2016 года после двухдневного снегопада высота сугробов достигла метра.