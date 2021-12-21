Раненный в вузе Перми студент рассказал о встрече с Бекмансуровым

Бекмансуров ранил иностранного студента во время стрельбы в Пермском госуниверситете Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Студент химического факультета Пермского госуниверситета Обайд Абдулла рассказал, как встретился с нападавшим Тимуром Бекмансуровым. Во время стрельбы в вузе студент находился на улице, где увидел лежащую на земле девушку. Обайд Абдулла подошел к ней, чтобы узнать, что произошло. В этот момент Бекмансуров несколько раз выстрелил в его сторону.

«Увидел нападавшего, он ранил меня в правую ногу. Я взял девушку за руку, и мы побежали, тогда он [Бекмансуров] выстрелил в меня во второй раз и попал в левую ногу. Я упал около фонтана и ничего не видел — только, как студенты прыгают из окон. В тот момент я думал, что умру», — рассказал 59.ру студент университета. Обайд Абдулла был госпитализирован. Врачи диагностировали у него сквозные ранения, оскольчатые переломы костей голени со смещением и другие травмы. На восстановление молодому человеку понадобилось три месяца.

Нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) было совершено 20 сентября. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по учащимся и педагогам. Всего погибло шесть человек, десятки получили ранения и травмы. Сам нападавший был ранен во время задержания сотрудниками полиции и перенес несколько операций. Ему ампутировали часть ноги. Сейчас Бекмансуров находится под стражей.