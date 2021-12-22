Путин отменил матч НХЛ на Красной площади

22 декабря 2021 в 14:58 Размер текста - 17 +

Матч Ночной хоккейной лиги с участием президента РФ Владимира Путина будет перенесен с Красной площади Фото: Официальный сайт Президента РФ Традиционного товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади с участием президента РФ Владимира Путина в этом году не состоится. Вместе с тем в Кремле не исключают, что он пройдет в другом месте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «На Красной площади в этом году [товарищеский матч] не запланирован. Но то, что какой-то матч с участием президента состоится, мы не исключаем», — отметил Дмитрий Песков. Товарищеские матчи с участием президента Владимира Путина и других известных политиков, депутатов, спортсменов проходит ежегодно в последние числа декабря на катке ГУМа на Красной площади в Москве. В Ночной хоккейной лиге Путин играет под номером 11. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Традиционного товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади с участием президента РФ Владимира Путина в этом году не состоится. Вместе с тем в Кремле не исключают, что он пройдет в другом месте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «На Красной площади в этом году [товарищеский матч] не запланирован. Но то, что какой-то матч с участием президента состоится, мы не исключаем», — отметил Дмитрий Песков. Товарищеские матчи с участием президента Владимира Путина и других известных политиков, депутатов, спортсменов проходит ежегодно в последние числа декабря на катке ГУМа на Красной площади в Москве. В Ночной хоккейной лиге Путин играет под номером 11.