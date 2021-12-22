Путин отменил матч НХЛ на Красной площади

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Путин , путин владимир
Матч Ночной хоккейной лиги с участием президента РФ Владимира Путина будет перенесен с Красной площади Фото:

Традиционного товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади с участием президента РФ Владимира Путина в этом году не состоится. Вместе с тем в Кремле не исключают, что он пройдет в другом месте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«На Красной площади в этом году [товарищеский матч] не запланирован. Но то, что какой-то матч с участием президента состоится, мы не исключаем», — отметил Дмитрий Песков.

Товарищеские матчи с участием президента Владимира Путина и других известных политиков, депутатов, спортсменов проходит ежегодно в последние числа декабря на катке ГУМа на Красной площади в Москве. В Ночной хоккейной лиге Путин играет под номером 11.

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Традиционного товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади с участием президента РФ Владимира Путина в этом году не состоится. Вместе с тем в Кремле не исключают, что он пройдет в другом месте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «На Красной площади в этом году [товарищеский матч] не запланирован. Но то, что какой-то матч с участием президента состоится, мы не исключаем», — отметил Дмитрий Песков. Товарищеские матчи с участием президента Владимира Путина и других известных политиков, депутатов, спортсменов проходит ежегодно в последние числа декабря на катке ГУМа на Красной площади в Москве. В Ночной хоккейной лиге Путин играет под номером 11.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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