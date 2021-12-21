Предновогодний вечер в Nar&Sharab ознаменовал окончание политического сезона в городе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Политтусовка Екатеринбурга второй день обсуждает, что две трети депутатов гордумы проигнорировали банкет, устроенный руководством думы для них и топ-чиновников. Мероприятие прошло 21 декабря в ресторане Nar&Sharab в ТЦ Baku plaza (принадлежит лидеру азербайджанской диаспоры Шахину Шыхлински). На вечере, по разным подсчетам, присутствовали лишь 12-15 народных избранников из 36. При этом едва ли не впервые в истории таких корпоративов пришли не только мэр, но и все без исключения его замы.

Обсуждаются разные версии, почему явка депутатов была невысокой. По одной из них, депутаты таким образом якобы выразили нелояльность спикеру гордумы Игорю Володину. Но старожилы муниципальной власти это опровергают. «Да, депутатов было немного, меньше, чем обычно. Но, если вспомнить предыдущие такие же сборы, редко когда было много человек. У каждого, как всегда, свои причины: кто-то просто не захотел, у кого-то другие дела, семья и так далее», — объяснил один из собеседников URA.RU.

Некоторых участников вечеринки удивило еще и то, что большинство депутатов не скинулось на банкет. С каждого собирали по три тысячи рублей. По слухам, спасая событие, нужную сумму за коллег (причем не в первый раз) внес вице-спикер думы Виктор Тестов — один из фронтменов ЗАО «Таганский ряд». Сам Тестов предпочел не комментировать URA.RU, соответствует ли эта информация действительности.

Вечеринка длилась три-четыре часа (мэр Алексей Орлов просидел около часа). Помимо представителей городской власти, среди гостей был человек от команды губернатора Евгения Куйвашева — замруководителя аппарата правительства Вадим Дубичев. Визит его начальника, Валерия Чайникова, говорят, сорвался в последний момент. Как и визит спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной. С учетом сотрудников аппарата гордумы, членов городской Общественной палаты и других в большом зале находились порядка 100 человек.