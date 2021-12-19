Днем 21 декабря — перед застольем — депутаты окончательно утвердят бюджет на 2022 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга, мэр Алексей Орлов и некоторые его замы закроют политический сезон корпоративом в ресторане Nar&Sharab в ТЦ Baku plaza вечером 21 декабря — после принятия бюджета на следующий год. Об этом URA.RU сообщили источники в муниципальной власти. Эта встреча станет первой за два года в подобном формате: в 2020-м традиционный предновогодний сбор отменяли из-за пандемии коронавируса.

«Подведем итоги года, поднимем бокалы за 2022-й», — рассказал один из собеседников. Другой источник в депутатском корпусе подчеркнул, что мероприятие финансируется из внебюджетных источников: «[Депутаты] скидываются по две-три тысячи [рублей]».

Для Орлова, назначенного мэром (точнее, «и. о.») ровно год назад, 22 декабря 2020-го, такая неформальная встреча с гордумой станет уже второй. Как писало URA.RU, летний политический сезон топ-чиновники горадминистрации и депутаты закрывали вечеринкой в загородном клубе Glissando. Ходили слухи, что застолье якобы софинансирует один из крупных городских предпринимателей. Тогда среди гостей были и представители областной власти. Будут ли они в этот раз, пока не известно. Ранее замгубернатора по соцполитике Павел Креков рекомендовал «минимизировать корпоративные мероприятия» из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе.

В марте 2021-го ресторан в Baku plaza фигурировал в информационных сводках из-за невыполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Тогда Кировский райсуд закрывал заведение на 30 суток.

Банкетный зал в Nar&Sharab Фото: сайт ресторана Nar&Sharab