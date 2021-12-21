Пропавшая в Перми студентка могла попасть в секту

Анну Стерлягову ищут почти месяц (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае продолжаются поиски 21-летней студентки ПГНИУ Анны Стерляговой. Собеседник URA.RU в одном из поисковых отрядов рассказал, что сейчас рассматривается две версии: суицид или сектантство.

«В Перми просмотрели все камеры видеонаблюдения, проанализировали все возможные места, где она могла быть. Ничего. Возможно, она попала в какую-то околорелигиозную организацию и скрывается там», — говорит источник. По его словам, на странице Анны «ВКонтакте» есть посты, доказывающие, что девушка увлекалась одной из восточных религий.

За месяц до пропажи Анна Стерлягова пыталась совершить самоубийство, пишет «КП-Пермь». Однако матери удалось ее спасти. Собеседник, близкий к семье пропавшей девушки, не исключает, что, возможно, это была инсценировка. Но версия с суицидом также остается в работе. «У нее было крайне нестабильное эмоциональное состояние в последнее время», — рассказывает он.

Анна Стерлягова ушла из дома в Кировском районе Перми 28 ноября и до сих пор не вернулась. Поисковики не исключают, что она может находиться в Свердловской области.