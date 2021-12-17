Студентку из Перми ищут в Свердловской области. Она пропала после смерти родственника

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Интервью с Фиратом Нурмухаметовым. Екатеринбург, карта янао, география, поиск, рельеф, физическая карта
Анну Стерлягову искали десятки волонтеров Фото:

Пропавшая пермская студентка Анна Стерлягова, которая ушла из дома без телефона почти три недели назад, может находиться в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза алерт».

«Стерлягова Анна Александровна может находиться в нашем регионе», — говорится в сообщении, опубликованном в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Она пропала с 28 ноября и может нуждаться в медпомощи.

Студентка последний раз выходила на связь, когда отправилась в гости к подруге. Уходя из дома, она была расстроена смертью родственника. С собой студентка не взяла ни телефон, ни документы.

В конце ноября и начале декабря на поиски выехали четыре экипажа регионального отделения «Лизы Алерт», привлекавшие кинолога, а также волонтеры отряда «Регион 59». Студентку не смогли найти ни в лесу, ни в городе.

Фото:

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Пропавшая пермская студентка Анна Стерлягова, которая ушла из дома без телефона почти три недели назад, может находиться в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза алерт». «Стерлягова Анна Александровна может находиться в нашем регионе», — говорится в сообщении, опубликованном в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Она пропала с 28 ноября и может нуждаться в медпомощи. Студентка последний раз выходила на связь, когда отправилась в гости к подруге. Уходя из дома, она была расстроена смертью родственника. С собой студентка не взяла ни телефон, ни документы. В конце ноября и начале декабря на поиски выехали четыре экипажа регионального отделения «Лизы Алерт», привлекавшие кинолога, а также волонтеры отряда «Регион 59». Студентку не смогли найти ни в лесу, ни в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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