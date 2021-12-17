Анну Стерлягову искали десятки волонтеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пропавшая пермская студентка Анна Стерлягова, которая ушла из дома без телефона почти три недели назад, может находиться в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза алерт».

«Стерлягова Анна Александровна может находиться в нашем регионе», — говорится в сообщении, опубликованном в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Она пропала с 28 ноября и может нуждаться в медпомощи.

Студентка последний раз выходила на связь, когда отправилась в гости к подруге. Уходя из дома, она была расстроена смертью родственника. С собой студентка не взяла ни телефон, ни документы.

В конце ноября и начале декабря на поиски выехали четыре экипажа регионального отделения «Лизы Алерт», привлекавшие кинолога, а также волонтеры отряда «Регион 59». Студентку не смогли найти ни в лесу, ни в городе.

Фото: «ВКонтакте»